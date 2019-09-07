يلا شووت KORA LIVE مشاهدة مباراة البرازيل ضد كولومبيا بث مباشر yalla kora رابط ماتش البرازيل جودة متعددة

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام منتخب كولومبيا، وذلك في إطار المباريات الودية التي تخوضها المنتخبات خلال التوقف الدولي الحالي في شهر سبتمبر وتوقف مباريات جميع الدوريات حول العالم.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : ايدرسون.





خط الدفاع : دانيل الفيس - تياجو سيلفا - أليكس ساندرو - فابينهو.





خط الوسط : كاسيميرو - ريتشارلسون - ارثور - فيليب كوتينهو.





خط الهجوم : نيمار دا سيلفا - روبرتو فيرمينيو.





بينما جاءت تشكيلة منتخب كولومبيا :-





ديفيد اوسبينا - ميدينا - سانشيز - لويس فيرناندو موريلو - باريوس - تيسيلو - زاباتا - ياري مينا - كوادرادو - ماتيوس يوربي - روجر مارتينز.





ويخوض نيمار دا سيلفا مباراته الأولى هذا الموسم بعد غيابه عن مباريات باريس سان جيرمان الفرنسي بداعي الإصابة وعدم حسم مستقبله في الأيام الأخيرة من الميركاتو مع فريقه من البقاء اول الرحيل إلى برشلونة الإسباني.





يذكر أن منتخب البرازيل قد نجح في تحقيق كوبا أمريكا 2019 الماضية على أرضه ووسط جماهيره على حساب منتخب بيرو في نهائي البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في غياب نجم الفريق نيمار دا سيلفا الذي تعرض لإصابة في الموسم الماضي جعلته يغيب فترة طويلة.