بدء فتح باب التظلمات للتعويضات النوبية حتى 12 سبتمبر في أسوان



من جهه اخرى ونيابة عن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة فعاليات حفل جمعية منشية النوبة لتكريم المتفوقين للعام الدراسى 20182019 من طلبة الدراسات العليا وخريجى الجامعات والثانوية العامة والثانوى الفنى والشهادة الإعداية وحفظة القرآن الكريم، بجانب أصحاب الهمم من ذوى الاحتياجات الخاصة والذى نظمته الجمعية للعام السادس عشر على التوالي.



وحملت احتفالية هذا العام إسم المرحوم " أبو السعود حمته " وذلك بحضور المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والدكتور محمد بشير مستشار العلاقات الخارجية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأسامة فتحى داود رئيس مجلس إدارة الجمعية، بجانب لفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية بالمحافظة، علاوة على الطلاب والطالبات المكرمين وأسرهم



وفى كلمته التى ألقاها نيابة عن محافظ أسوان قدم السكرتير العام خالص الشكر والعرفان للقائمين على تنفيذ هذه المبادرة الرائدة من مجلس إدارة جمعية منشية النوبة العريقة لإضفاء البهجة والسرور على وجوه المكرمين من أبنائنا الطلاب وأسرهم وليكون حافزًا ودافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والكفاح والجد والاجتهاد بمختلف المراحلة التعليمية.





وقدم التحية والتقدير للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات ولأسرهم الذين كان لهم الأثر الأكبر فى تفوقهم ونبوغهم، بجانب تقديم التحية أيضًا للمعلمين الأجلاء الذين ساهموا بأدائهم المتميز وجهدهم المتواصل فى النهوض بالعملية التعليمية وإستثمارها لصالح أبنائنا وبناتنا على الوجه الأكمل وهو الذى يؤكد على أهمية العلم وقيمة المعلمين ودورهم الرائد فى تخريج وبناء جيلًا قويًا من الأطفال والشباب القادرين على تحمل المسئولية ومواجهة التحديات والعبور بوطننا الغالى مصر لغدٍ أفضل ومستقبل مشرق



وشهدت فعاليات الاحتفال قيام اللواء حازم عزت والشخصيات العامة تسليم دروع التكريم للمتفوقين بإجمالى 6 طلاب من حملة درجة الماجستير و32 من خريجى الكليات بالجامعات المختلفة و33 من خريجى الثانوية العامة و19 من خريجى الثانوى الفنى، و73 من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بجانب 8 من حفظة القرآن الكريم و6 من ذوى الإحتياجات الخاصة.



كما شهدت الفعاليات أيضًا تلاوة للقرآن الكريم والسلام الجمهورى، علاوة على تقديم العديد من الفقرات الفنية والغنائية.

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن بدء فتح باب التظلمات على إختيار الرغبات التى تقدم بها المستحقين للتعويضات النوبية من اليوم السبت وحتى يوم الخميس 12 سبتمبر الحالى وذلك بعد إنتهاء مرحلة تلقى هذه الرغبات أمام 31 لجنة فى الفترة من 25 يونيو وحتى 20 أغسطس الماضىوأكد أنه سيتم تعليق كشوف بأسماء المستحقين للتعويضات بلوحات الإعلانات بمقرات الوحدات المحلية لمراكز ومدن أسوان ونصر النوبة والمراقبة الريفية والتضامن الاجتماعي لإتاحة المجال أمام المواطنين للتعرف على بيان تعويضاتهم وبالتالى تلقى طلبات التظلمات.وأشار محافظ أسوان إلى أنه بعد الإنتهاء من مرحلة التظلمات سيتم البدء فى الترتيبات واللمسات النهائية لتسليم التعويضات ومستنداتها خلال الفترة المقبلة.يذكر أن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب قد أعلن يوم 29 أغسطس الماضى نتائج أعمال لجان تلقى رغبات أبناء النوبة حيث وصل عدد المتقدمين إلى 6350 متقدم من إجمالى المستحقين 11 ألف و716 مستحق وذلك بنسبة 55 % وخاصة أنه كانت هناك 4 رغبات للمتقدم شملت مساكن أو أراضى زراعية أو تعويض مادى أو خطة مستقبلية للدولة فى تنمية الصعيد.وشملت التعويضات 3851 مستحق لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجانًا فى 15 منطقة بمدينة أسوان، بجانب 4758 مستحقًا للتعويضات الزراعية، علاوة على ذلك هناك 3107 مستحقًا للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن، وسيتم دراسة البدء فى مرحلة تالية لإتاحة الفرصة أمام باقى المتأخرين عن التقديم لإبداء رغباتهم وعرض ذلك على مجلس الوزراء.