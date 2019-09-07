مطرب عربي شهير يكشف سر عدم لمسه المعجبات في حفلاته









وأكد في تصريحات إعلامية، أنه لا يرغب في أي يتعرض مرة أخرى لموقف محرج كهذا، كما أنه يعتبر أن عدم لمسه المعجبات نوع من الأدب.









حفل فني ضمن "أهمج السياحي"





ومؤخرًا أحيا المطرب السوري ناصيف زيتون، حفلا غنائيا يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان "أهمج السياحي" بلبنان، ومن المقرر أن يقدم ناصيف من خلاله عددًا من أغانى الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من أغنية القديمة.





من ناحية أخرى يواصل ناصيف نجاح بأغنية "تكة"، وهى من كلمات ضياء عشا وألحان عمر الخير وتوزيع عمر صباغ، وإخراج ريشا سركيس.









إليسا





وعلى جانب آخر أ شادت الفنانة إليسا، بحفل المطرب ناصيف زيتون، موضحة أنه يمتلك طاقة وموهبة وحضور قوي على خشبة المسرح.









ونشرت إليسا، صورة لها على حسابها بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، أثناء حضورها الحفل وعلقت قائلة: "ما أجمل طاقتك وموهبتك وصوتك وحضورك ولياقتك. كتير فرحت بحفلك بأعياد بيروت وبكل اللي قدمتو عالمسرح من فرح وفن. الله يوفقك على طول



آخر أعمال ناصيف زيتون

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" هذا على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية " الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك".



حفل ناصيف زيتون بمصر

وأحيا المطرب السوري ناصيف زيتون، في إبريل الماضي أولى الحفلات في طابا وذلك ضمن فعتليات مهرجان ليالي الربيع

وقدم ناصيف على المسرح عدد من الأغنيات التي لاقت تفاعل كبير من جمهور الحفل الذي يضم عدد كبير من الجاليات العربية إضافة الي جمهوره من المصريين وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية التي يقودها المايسترو جاك حداد.

وقدم زيتون أغنيات "شو حلو" و "ونامي على صدري" و"مش عم تظبط معي" و"قدها وقدود" و"أبني على كلمة" لأبو وديع جورج وسوف وغيرها من الأغنيات التي طلبها منه الجمهور ولبى هو طلبهم وغناها، وقدم حفل افتتاح المهرجان الإعلامي علي الكشوطي وهبة عزت.







كشف المطرب السوري ناصيف زيتون عن السر وراء عدم لمسه المعجبات، مشيرًا إلى أنه تعرض لموقف محرج ذات مرة خلال إحيائه حفلًا فنيًا، حيث وضع يده على إحدى معجباته فما كان من زوجها إلا أن أبدى اعتراضه وأشار إليه بأن يبتعد عنها.