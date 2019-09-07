تشكيل البرازيل الرسمي لمباراة كولومبيا اليوم السبت.. بث مباشر مباراة البرازيل وكولومبيا

تتجه كل الأنظار بعد قليل نحو ملعب هارد روك، في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشهد مباراة البرازيل وكولومبيا في تمام الساعة الثانية والنصف صباح السبت، ضمن مباريات التوقف الدولي، حيث يستعد لكلا الفريقين من أجل خوض غمار تصفيات كأس العالم المقبلة عن قارة أمريكا الجنوبية.وقال المدرب البرازيلي، تيتي، بأن مباراة كولومبيا، في غاية الأهمية بالنسبة للمنتخب البرازيلي، خاصة من أجل تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال هذه المباراة، للوقوف على جاهزية اللاعبين، ومدى إنسجاهم سويًا، ومدى إمكانية إنضمام أسماء جديدة للتشكيل الأساسي.وقد تم الإعلان عن تشكيل البرازيل أمام منتخب كولومبيا، وجاء على النحو التالي:حراسة المرمي: إيدرسونخط الدفاع: داني ألفيش، تياجو سيلفا، إليكس ساندروخط الوسط: كاسيميرو، أرثر ميلو، فيليب كوتينيو، نيمارخط الهجوم، فيرمينو، فابينو، ريتشارلسون