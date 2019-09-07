المحافظ طالبهم بالاهتمام بالقرى.. قافلة رياضية بـ"قفطان الشرقية" في بني سويف (صور)

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تابع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لخطة القوافل الرياضية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة "المتمثلة في مديرية الشباب والرياضة"، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب، ضمن تنفيذ المشروع القومي للقوافل الرياضية بالقرى، حيث قد طالب المحافظ بإعداد خطة تنفيذية مفصلة لتفعيل دور مراكز الشباب بالقرى في دعم الشباب القروي في مختلف المجالات،ودعم المكتبات الفرعية بالكتب والأجهزة لتفعيل دورها الثقافي والمعرفي، وإقامة مسابقات ثقافية ورياضية وفنية وغيرها لتحصل القرى على اهتمام مماثل كما هو الحال في المدن.



وأوضح أحمد سرور، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم بمركز شباب قفطان الشرقية التابع لإدارة سمسطا تنفيذ قافلة رياضية للمشروع القومى بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية "مارثون مشي، ألعاب رياضية ترويجية، مباريات كرة قدم، ألعاب قوى" وذلك بحضور كل من وكيل الرياضة ومدير إدارة الرياضة بالمديرية والأخصائيين الرياضيين بإدارة الرياضة وإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة سمسطا.



وطالب محافظ بني سويف، اليوم الخميس، أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، بتفعيل دور مراكز الشباب بالقرى في دعم الشباب القروي في مختلف المجالات، ودعم المكتبات الفرعية بالكتب والأجهزة لتفعيل دورها الثقافي والمعرفي، وتنفيذ مسابقات ثقافية ورياضية وفنية وغيرها لتحصل القرى على اهتمام ممثل كما هو الحال في المدن.



جاء ذلك خلال اطلاع وكيل الشباب والرياضة، محافظ بني سويف على تفاصيل وأجندة عمل القطاع في الفترة القادمة، والتي تتضمن الاسستعداد لإقامة النسخة السابعة من دوري مراكز الشباب 2019 2020م، والبدء في التصفيات على مستوى مراكز الشباب بالمحافظة.



وناقش المحافظ، خطة قطاع الشباب والرياضة، والتي تتضمن الإستعداد لإقامة البطولات والسابقات الرياضية، وجدول الأنشطة الصيفية المتنوعة سواء الرياضة أو الثقافية أو الفنية، ضمن خطة المحافظة لتنمية المواهب من أبناء المحافظة ورفع الوعي والإنتماء للوطن لدى الشباب والطلائع، في اطار خطة ورؤية الدولة 2030 في مجال بناء الشخصية المصرية المتكاملة.



كما ناقش المحافظ مع وكيل الوزارة خطة الإعداد للدورات التأهيلية لشباب الفرق الكشفية، مؤكدًا على أهمية الأنشطة الكشفية في بناء الشخصية لدى أبنائنا الشباب، منوها على تقديم كافة أوجه الدعم لتكون المحافظة رائدة في النشاط الكشفي في مختلف أنواعها.



وفي سياق منفصل، شّهد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، احتفالية تكريم 54 طالبًا من أوائل الشهادات الأزهرية "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية" للعام الدراسي 2018 2019، بقاعة قصر الثقافة بمدينة بني سويف، بحضور الشيخ سيد عبد اللطيف، رئيس منطقة بني سويف الأزهرية، والشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عصام سيد، المنطقة الأزهرية، ووجيه عبد الرازق، رئيس مدينة بني سويف ومديرى الإدارات والمعاهد الأزهرية والطلبة الأوائل المكرمين وأولياء الأمور.



وشهدت الاحتفالية تكريم 54 طالبا وطالبة بواقع 19 طالبا وطالبة للشهادة الإبتدائية، 18 طالبا وطالبة للشهادة الإعدادية، 17 طالبًا وطالبة للثانوىة الأزهرية "8 طلاب بشعبة العلمي، 7 طلاب للشعبة الأدبية، 2 لشعبة العلوم الإسلامية"، بالإضافة إلى تكريم مديري الإدارات الأزهرية السبع، حيث تم منح المكرمين دروع وشهادات تقدير نظير تفوقهم وتميزهم.



وهنأ محافظ بني سويف الطلاب الأوئل، محفزا لهم على مواصلة النجاح والتفوق والتعلم ليكونوا دعاة الخير لبلدهم، ونشر الدين الإسلامي بتعاليمه السمحة والوسطية، ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة والمتطرفة التي تروج لها بعض الجماعات الإرهابية، مؤكدًا على مكانة الأزهر الشريف المحلية والعالمية.



وقال: "الأزهر المنارة الخالدة على مر العصور لنشر الفقه والعلم الشرعي والتعاليم الصحيحة المستنيرة، وهو رمز شامخ من رموز وطننا الغالي مصر والذي يعبر دائما عن مكانة مصر إقليميًا وعالميًا".



من جانبه قدم الشيخ سيد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية الشكر للمحافظ المستشار هاني عبد الجابر لحرصه على تكريم الأوائل من أبناء الأزهر الشريف وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا على أن هذا التكريم يعد تكريمًا لمنطقة بني سويف الأزهرية ولجميع العاملين بها.

