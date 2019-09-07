جوني ديب ضابط قاس ومتبلد الحس في انتظار البرابرة!

يقوم النجم جوني ديب، ببطولة فيلم "في انتظار البرابرة: المقتبس من رواية جيه.إم كوتسي الصادرة في عام 1980.





ويشارك مارك رايلانس، الحاصل على الأوسكار جوني ديب ويؤدي فيه دور القاضي وهو شخص عملي ومحبوب يدير نقطة حدودية منعزلة تابعة لإمبراطورية لم يكشف عن اسمها.





أحداث الفيلم

يتحول إلى ضابط قاس ومتبلد الحس في فيلم ”في انتظار البرابرة“ (ويتينج فور ذا بارباريانس) الذي يقول طاقمه ومخرجه إنه رغم تصويره في صحراء نائية لكنه يناسب عالم اليوم.





وعندما يصل الكولونيل جول (ديب) للتحقيق في هجمات محتملة من قبل ”البرابرة“ تصيب أساليبه الوحشية في التعامل مع العدو المفترض القاضي بالصدمة.





عرض الفيلم في البندقية

وقال ديب في مؤتمر صحفي بمهرجان البندقية السينمائي الذي يشهد العرض الأول للفيلم ”شعرت أن هذا كله ملائم تماما (لعالم) اليوم في أوجه كثيرة ببقاع شتى في أنحاء العالم“.





وبنظارته الشمسية الداكنة التي يصفها ديب بأنها مثيرة للرهبة يشرع جول منذ البداية في إثارة قلق القاضي.





وكان القاضي على وشك التقاعد عندما انقلب عالمه رأسا على عقب. ويبدو الرجل عاجزا لكنه يتمكن في وقت لاحق من التحكم في الأمور.





وقال رايلانس لرويترز ”يملك هذا الفيلم مقومات لإثارة الكثير من المشاعر والعاطفة.. نعم بالتأكيد.. فقد دفعني للسؤال عن أمور كثيرة عندما طالعت القصة لأول مرة“.



