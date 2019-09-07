جماهير ألميريا توجه الشكر لتركي آل الشيخ بطريقة جديدة

أشادت جماهير نادي ألميريا بما يقدمه مالك النادي الجديد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية .





ونشر عدد من الجماهير صورة تعبيرية بالهديا التي يقدمها المالك الجديد لجماهير النادي لدعم الفريق في مشواره خلال دوري الدرجة الثانيةالاسباني ويظهر فيها المستشار السعودي وهو يقدم الهدايا للجماهير التي كتبت له باللغة الاسبانية "عاش تركي آل الشيخ" .













و سلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على التغييرات التي حصلت لنادي ألميريا الموجود في دوري الدرجة الثانية منذ تولي تركي آل الشيخ رئاسته.





وأعلن تركي آل الشيخ رئاسة فريق ألميريا بهدف قيادته للعودة إلى دوري الدرجة الأولى ومقارعة الكبار.





وذكرت صحيفة "ماركا" في عددها الصادر صباح اليوم، الجمعة، عن التحول الكبير لفريق الروخي بلانكوس خلال 3 أسابيع فقط.





وأشارت إلى نجاح رئيس هيئة الترفيه في استقدام مدرب جديد وضم 13 صفق بارزة.



