انتحار طالبة لرفضها الزواج من أحد أقاربها بسبب "حبوب الغلال" في بني سويف

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انتحرت طالبة بتناول مبيد حشري "حبوب مكافحة سوس الغلال"، بإحدى قرى مركز ناصر شمال بني سويف، لمرورها بضائقة نفسية لعدم رغبتها في الزواج من أحد أقاربها، ونُقلت لمشرحة مستشفى ناصر المركزي.



تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بإبلاغ مستشفى ناصر العام، بوصول طالبة تدعى "أ.س.أ" 16 عامًا، مقيمة دائرة المركز، في حالة إعياء شديدة، ادعاء تناول مادة سامة "مبيد حشري" وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات الأولية لها.



وتبين من التحريات الأولية للمقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، والانتقال والفحص وسؤال والدها "س.أ.ج" 44 عامًا، قرر أنه أثناء وجوده خارج المنزل علم من أبنائه الصغار بتناول ابنته أقراصا خاصة بمكافحة سوس القمح بقصد الانتحار، لمرورها بضائقة نفسية لعدم رغبتها في الزواج من أحد أقاربها، ما أدى إلى وفاتها، ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية.



كما تبين من التحريات أنه وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة علي جثة المتوفاة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهه جنائية في الوفاة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأودعت الجثة داخل مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق.



وفي سياق منفصل، سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود شب بوحدة الأطفال المبتسرين "الحضانات" بمستشفى بني سويف الجامعي، بمعاونة من العاملين وتمريض واطباء الوحدة، نتيجة ماس كهربائي، دون وجود خسائر بشرية.



وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغًا بنشوب حريق داخل المستشفى الجامعي ببني سويف، وجارى التعامل معه من قبل العاملين وتمريض واطباء المستشفى.



وأنتقلت قوات الحماية المدنية مدعمة بـ3 سيارات إطفاء والأجهزة الأمنية للمستشفي، وتمكنت من معاونة العاملين وتمريض واطباء المستشفى، من السيطرة على الحريق الذي شب بوحدة الأطفال المبتسرين "الحضانات".



وتبين أن الحريق شب نتيجة حدوث ماس كهربائي، بوحدة التكييف بوحدة الأطفال المبتسرين "الحضانات" بالطابق الخامس من مبنى المستشفى، قبل أن يخمد العاملين بالمستشفى النيران بواسطة طفايات الحريق، ومنع الأدخنة من الوصول لباقي عنابر المرضى وغرف المستشفى، وجار إتخاذ الاجرءات القانونية وتحرير المحضر اللأزم وإخطار النيابة العامة.



وفي سياق آخر، سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، اليوم، على حريق شب في محل للهواتف المحمولة بدائرة مركز شرطة إهناسيا غرب بني سويف، دون حدوث وفيات او اصابات.



كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة إهناسيا يفيد بنشوب حريق بمحل للهواتف المحمولة بدائرة المركز، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء وإخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.



وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق على رأس سياراتين إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث اصابات او حالات وفاة.



وتبين من المعاينة الأولية والفحص نشوب حريق بمحل هواتف محمول بشارع عبد اللطيف قاسم بندر إهناسيا ملك "ياسر.ع.ع" 40 سنة، مقيم بندر إهناسيا، وامتداد الحريق إلى لافته محل هواتف محمول مجاورة له ملك شقيقه "عمر" 35 سنة، مقيم بذات العنوان.



ونتج عن الحريق احتراق 4 هواتف محمولة ماركات مختلفة، وبعض إكسسوارات المحمول من المحل الأول، وبسؤال مالك المحل الأول، قرر أنه اثناء تواجده بالمحل فوجئ باشتعال النيران به، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ولا يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة المحضر رقـم 2489 إداري مركز شرطة إهناسيا.

