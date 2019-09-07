موعد مبارة إنجلترا وبلغاريا في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمباراة

تنطلق مباراة إنجلترا وبلغاريا اليوم السبت 7 سبتمبر 2019 في التاسعة إلا ربع مساءً على استاد ويمبلي في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أوروبا 2020. تحتل إنجلترا صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مبارتين خاضهما حتى الآن وفاز بهما. بينما تحتل بلغاريا المركز الرابع برصيد نقطتين من ثلاث مباريات خاضهم حتى الآن، حيث تعادل في مبارتين أمام كوسوفو والجبل الأسود وخسر في مباراة كانت أمام التشيك.





* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة إنجلترا وبلغاريا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات BEIN SPORTS HD





* التشكيل المتوقع :

أعلن ساوثجيث المدير الفني لمنتخب إنجلترا القائمة والتي جاءت كالتالي :-

حراسة المرمى: نيك بوب (بيرنلي)، توم هيتون (أستون فيلا)، جوردن بيكفورد (إيفرتون).

الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد وجو جوميز (ليفربول)، بن تشلويل (ليستر سيتي)، مايكل كين (إيفرتون)، هاري ماجوير وآرون وان-بيساكا (مانشستر يونايتد)، داني روز (توتنهام)، تايرون مينغز (أستون فيلا)، كيران تريبيير (أتلتيكو مدريد الإسباني).





الوسط: روس باركلي ومايسون ماونت (تشيلسي)، جوردن هندرسون وأليكس أوكسلايد-تشامبرلاين (ليفربول)، ديكلان رايس (وست هام)، هاري وينكس (توتنهام)، جيمس ماديسون (ليستر سيتي).





الهجوم: هاري كين (توتنهام)، ماركوس راشفورد وجيسي لينجارد (مانشستر يونايتد)، جايدون سانشو (بوروسيا دورتموند الألماني)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، كالوم ويلسون (بورنموث).





ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي :-

حراسة المرمى : جوردن بيكفورد

الدفاع : ترنت ألكسندر وهاري ماجواير وداني روز وكيران تريبيير

خط الوسط : روس باركلي وماديسون ماونت وجوردن هندرسون وأليكس تشامبرلاين

الهجوم : هاري كين وماركوس راشفورد وجيسي لينجارد وجايدون سانشو





* القنوات الناقلة والبث المباشر :





يمكنكم مشاهدة المباراة على يلا شوت مشاهدة مباراة إنجلترا وبلغاريا بث مباشر بدون تقطيع في تصفيات أمم أوروبا 2020، يلا كورة تابع ماتش إنجلترا وبلغاريا بجودة عالية في تصفيات أمم أوروبا 2020، YALLAHO SHOOT بلس مشاهدة مباراة إنجلترا وبلغاريا اليوم KORA LIVE جودة عالية الآن. ستقوم قنوات BeIN SPORTS HD AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة إنجلترا وبلغاريا عبر موقع الفجر الرياضي وbeIN SPORTS HD AR.





كورة أون لاين رابط يوتيوب مشاهدة مباراة إنجلترا وبلغاريا في تصفيات أمم أوروبا 2020 بث مباشر تابع لايف ماتش KORA STAR كول كورة ماتش إنجلترا التي يسعي للفوز في المباراة، كورة جول متابعة مباراة إنجلترا وبلغاريا بث مباشر بدون تقطيع على قناة بي ان سبورت في البث المباشر والحصري والمباشر. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة إنجلترا وبلغاريا بث مباشر BEIN MATCH كورة لايف، يأمل أسود إنجلترا في الفوز أمام بلغاريا تابع لايف يوتيوب ماتش إنجلترا وبلغاريا