رئيس برشلونة يتحرك رسميًا لمنع ميسي من مغادرة "الكامب نو"

اعترف جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الاسباني أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، يستطيع مغادرة النادي الكتالوني الصيف المقبل بشكل مجاني، وقبل إنتهاء تعاقده مع البلوجرانا.





وقال "بارتوميو" في تصريحات لقناة نادي برشلونة الرسمية: " تم تجديد عقد ليونيل ميسي منذ عامين لمدة 4 سنوات، ولكنه يستطيع قبل إنتهاء عقده في موسم 2020 / 2021، أن يفسخ التعاقد وينتقل إلي أي نادي آخر، لقد اكتسب حرية تقرير مستقبله مثلما فعلنا مع تشافي وانيستا"، مؤكدًا أنه اللاعب الأرجنتيني سيبقي مع برشلونة سنوات عديدة.





وأكدت صحيفة "الماركا" الاسبانية أن البند في عقد ليونيل ميسي والذي يسمح له بالرحيل الصيف المقبل، يشترط أن يكون رحيله لدوري خارج أوروبا، وذلك ما حدث مع تشافي والذي انتقل للسد القطري، وكذلك انيستا الذي احترف في الدوري الياباني، وهذا الأمر قد يجعل الأرجنتين واجهة "ليو" المحتملة حال تفكيره في الرحيل عن البرسا.





وأشارت الصحيفة الاسبانية أن إدارة نادي برشلونة برئاسة "بارتوميو" بدأت التحرك بشكل رسمي لتجديد عقد ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني، لضمان بقاءه داخل النادي سنوات قادمة، حيث أنه يعتبر أهم عناصر الفريق، وتأتي تلك الخطوة بسبب إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد مع أفضل لاعب في العالم..





يذكر أن ليونيل ميسي انتقل لصفوف برشلونة موسم 2004 / 2005 وحقق مع الفريق الكتالوني العديد من النجاحات والألقاب والبطولات، كما حقق العديد من الألقاب الفردية والتي نصبته على عرش الكرة العالمية خلال السنوات الماضية.



