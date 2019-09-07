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نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة ترشيحه للجهاز الفني للمنتخب

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:14 ص
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نجم الزمالك السابق يكشف حقيقة ترشيحه للجهاز الفني للمنتخب
منتخب مصر
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ريهام عبد المحسن
 
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كشف طارق مصطفى نجم الزمالك السابق بأن ترشيحه لقيادة أحد المناصب في الجهاز الفني للمنتخب مجرد توقعات وأنه لم يتواصل معه اتحاد الكرة لتولي أحد المناصب في الجهاز الفني للفراعنة.

وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : " يجب على الزمالك أن ينتهز الفرصة ويفوز بكأس مصر لأنها بطولة ستأتي بعد تعب وجهد شاق".

وأضاف :"الفريقان متقاربان جدا في المستوى واوناجم مستواه مشابه لمحمد بركات نجم الأهلي السابق وأشرف بن شرقي يذكرني بحازم إمام نجم الزمالك السابق".

وتابع :"حسام حسن جرئ جدا ويستطيع إشراك لاعبين ذو موهبة في المباريات الهامة ولديه القدرة على صناعة النجوم ويستحق الترشيح لمنتخب مصر".

واختتم مصطفى تصريحاته قائلاً : ترشيحي للتواجد في المنتخب مجرد تكنهات وتواقعات ولم يحدثني أحد من اتحاد الكرة لقيادة أحد المناصب في الجهاز الفني للفراعنة".
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