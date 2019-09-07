"سيول وأمطار وانخفاض".. الأرصاد الجوية تفجر مفاجآت عن موعد الشتاء وتفاصيل درجات الحرارة اليوم في مصر

تحسن في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة

وأضاف رئيس الأرصاد الجوية، أن هناك تحسن في الأحوال الجوية في درجات الحرارة ونسب الرطوبة منذ أول سبتمبر، حيث انخفضت نسب الرطوبة من 10 إلى 15%، مشيرًا إلى أننا سنشهد بدء فصل الخريف في أواخر شهر سبتمبر، والذي يمتاز بالسيول، مشددًا على أنه لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار حاليًا، ولو هناك أي أمطار سيتم الإعلان عنها قبلها بـ 48 ساعة على الأقل.



