"الإسكان" تكشف موعد طرح الأراضي والوحدات السكنية

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه سيتم طرح الأراضي لاالمتميزة والأكثر تميزًا خلال الأسبوع الحالي.وأضاف عباس، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أنه سيعلن عن حزمة سكنية بداية من الأسبوع المقبل، سيت طرح جميع الوحدات خلال أسبوعينوأوضح أنه سيتم طرح أغلب الوحدات عن طريق الموقع الإلكتروني للتسهيل على المواطنين، لافتًا إلى أن اسم الموقع "بنك التعمير" أو "هيئة المجتمعات".وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن منتصف الأسبوع الجاري سيكون أول إعلان عن الأراضي، لافتًا إلى أنه يوجد مشروع يسمى "بيت الوطن"، موضحًا أنه يخص المواطنين العاملين بالخارج.وتابع نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم طرح عدة وحدات سكنية وقطع أراضي للمواطنين المصريين العاملين بالخارج، لافتًا إلى أنه يوجد موقع خاص بالمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن معظم الحجز يتم إلكترونيًا منعًا للتزاحم والمشكلات.وفي نفس السياق، أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قطع الأراضى السكنية التى سيتم طرحها، فمن المقرر طرح قطع أراض مميزة، وقطع أراض أكثر تميزًا، وقطع أراض بمشروع "بيت الوطن"، فضلًا عن قطع أراض بخدمات مشروع "بيت الوطن".وزير الإسكان أضاف أنه من المقرر طرح فيلات مارينا، التى تمتلكها الوزارة، وعدد من وحدات مشروع"سكن مصر" بمدن: المنيا الجديدة، "ناصر" غرب أسيوط، غرب قنا، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، الفشن الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة، إضافة إلى عدد من الوحدات السكنية بمشروع "JANNA"، بمدن (الشيخ زايد - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - 6 أكتوبر - القاهرة الجديدة)، كما سيتم طرح عدد من وحدات الإسكان المميز بمدينة دمياط الجديدة، بالإضافة إلى طرح عدد من الفيلات بمشروع "بيت الوطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة.