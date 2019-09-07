كريم عبد العزيز: هذا سر غيابي عن الظهور ضيفا في البرامج (فيديو)

أوضح الفنان كريم عبد العزيز، سبب غيابه لسنوات عن الظهور بالبرامج وإجراء الحوارات،

وقال "كريم" خلال لقائه في برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "ON E" تقديم الفنان أمير كرارة إنه مخطئ في قلة ظهوره بالإعلام.

وأضاف: "مش عارف والله أنا مقل ليه بس يمكن عشان أنا مش من نوعية الناس اللي تحب تطلع تقول أنا أكلت إيه وشربت إيه وتحب تعمل إيه، بحب اتكلم بأفلام".

يذكر أن كريم عبدالعزيز يعيش حالة نجاح كبيرة بعد نجاح فيلمه "الفيل الأزرق 2" وتصدره لقائمة إيرادات موسم عيد الأضحى المبارك الماضي.





الفيل الأزرق

وحقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات عالية تجاوزت منذ طرحه وحتى الآن، إلى 90 مليون جنيه، وهذا يعتبر من أعلى الإيرادات في تاريخ السينما، وفقا لبيان صادر من شركة "دولار فيلم"، وهو من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ولاء الشريف.





أماكن عرض فيلم الفيل الأزرق 2 في مصر

سينما "بندر المعادي" حفلات 09:45 صباحا 12:45 ظهرا 03:45 عصرا 06:45 مساء 09:45 مساء 12:15 ليلاً.





سينما صن سيتي 10:15 صباحا 12:45 ظهرا 03:45 عصرا 06:45 مساء09:45 مساء 12:45 ليلاً.





سينما أمريكانا بلازا 09:45 صباحا 12:15 ظهرا 02:45 عصرا 05:15 مساء07:45 مساء 10:15 مساء 12:45 ليلاً.





سينما بوينت 09:45 صباحا 12:15 ظهرا 02:45 عصرا 05:15 مساء07:45 مساء 10:15 مساء 12:45 ليلاً.





سينما بورتو كايرو 10:15 صباحا 01:15 ظهرا 03:45 عصرا 06:45 مساء09:45 مساء 12:45 ليلاً.









أحداث الفيل الأزرق 2

تبدأ أحداث الجزء الثاني من الفيلم بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور (يحيى) من (لبني)، ويتم إستدعاءه لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.





الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" يضم فريق ونجوم الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وينضم لهما النجمان هند صبري وإياد نصارفي الجزء الثاني، بالإضافة إلى تارا عماد ومروان يونس، وسط فريق العمل الذي ساهم في نجاح الفيل الأزرق: مدير التصوير أحمد المرسي، المونتير أحمد حافظ، الستايلست ناهد نصر الله، المؤلف الموسيقي هشام نزيه ومصمم الديكور محمد عطية، إضافة إلى المنتج أحمد بدوي مدير سينرجي فيلمز التي أسسها المنتج تامر مرسي.





ويُعد الفيل الأزرق (2014) واحداً من أنجح أفلام السينما المصرية في آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة.





ونال الفيلم 8.2 درجات في متوسط تقييمات مستخدمي موقع IMDb عبر أكثر من 21 ألف حساب، وهو رقم كبير بالنسبة للأفلام العربية على الموقع، كما لا يزال الفيلم يحقق مشاهدات عالية على شاشات التليفزيون ومنصات العرض حسب الطلب، ويعد الفيل الأزرق صياغة سينمائية لرواية الكاتب أحمد مراد التي تحمل الاسم نفسه وتصدرت قوائم مبيعات الكتب منذ إطلاقها في 2012، ووصلت إلى القائمة القصيرة في جائزة بوكر العالمي





1919

على صعيد أخر، يشارك الفنان أحمد عز، صديقه الفنان كريم عبد العزيز، في بطولة فيلم "1919" من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.



