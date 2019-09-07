نجم برشلونة السابق يعلن اعتزاله كرة القدم





وأعلن الكاميروني صامويل إيتو مهاجم نادي برشلونة السابق اعتزاله لعب كرة القدم لينهي مسيرة أسطورة ستخلد في تاريخ كرة القدم نظراً لما قدمه بقميص منتخب الكاميرون وأيضاً مع تشيلسي والنادي الكتالوني.





وكتب صامويل إيتو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر معلناً خبر اعتزاله قائلاً: "إنها النهاية نحو تحد جديد شكرًا لكم جميعًا".





ويعد صامويل إيتو أحد أفضل اللاعبين في مركز المهاجم حيثُ بدأ مسيرته الكروية في أحد أندية بلاده عام 1996 ثم ثم انتقل إلى الدوري الاسباني عبر بوابة ريال مدريد "ب" وانضم إلى برشلونة عام 2004.





استمر إيتو مع برشلونة حتى عام 2009 عندما انتقل لخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي مع إنتر ميلان ثم رحل 2011 وبعدها مثل بعض الفرق لعل أبرزها تشيلسي.





وكانت آخر محطات صامويل إيتو عندما انتقل من قونيا سبور التركي إلى نادي قطر في صيف 2018 في صفقة انتقال حر ولكنه في الأخير قرر أن يعتزال وهو تقريباً في سن الـ38 سنة (من مواليد 10 مارس 1981).





وخاض صامويل إيتو مع منتخب الكاميرون 118 مباراة وسجل خلالهم 56 هدفاً فهو لاعب دولي منذ 1997 وحقق كأس الأمم الأفريقية مرتين عامي 2000 و2002.





تلقت جماهير كرة القدم حول العالم خبر صادم عن نهاية مسيرة أحد عمالقة الساحرة المستديرة والذي حقق العديد من الانجازات سواء مع منتخب بلاده أو الأندية التي مثلها طوال مسيرته المهنية.