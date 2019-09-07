رئيس سموحه: ستنوج بالبطولات في تلك الحالة وهذا الشخص هو الأنسب لتدريب الفراعنة



وقال عامر في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " إذا تم استدعاء حسام حسن لتدريب المنتخب فسنوافق على الفور والتوازنات في اختيار أعضاء الجهاز الفني لن تؤتي ثمارها".



وأضاف :"حسام حسن هو الأنسب لقيادة المنتخب لأنه يحب صناعة النجوم وأتمنى رؤية نتيجة هذه التجربة في سموحة".



وتابع :"الأهلي نادي كبير وليس هناك ما يمنعه من توسيع نشاطه وهذا إنجاز يحسب لمحمود الخطيب رئيس النادي".



واختتم عامر تصريحاته قائلاً :"إذا كان التحكيم الموسم المقبل مميز عن المواسم الماضية فإن سموحة سيتوج بالبطولات تحت قيادة حسام حسن".

أكد فرج عامر رئيس سموحة أن الفريق سيتوج بالبطولات إذا كان التحكيم مميز عن المواسم الماضية.