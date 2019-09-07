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رئيس سموحه: ستنوج بالبطولات في تلك الحالة وهذا الشخص هو الأنسب لتدريب الفراعنة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:45 ص
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رئيس سموحه: ستنوج بالبطولات في تلك الحالة وهذا الشخص هو الأنسب لتدريب الفراعنة
فرج عامر
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد فرج عامر رئيس سموحة أن الفريق سيتوج بالبطولات إذا كان التحكيم مميز عن المواسم الماضية. 

وقال عامر في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " إذا تم استدعاء حسام حسن لتدريب المنتخب فسنوافق على الفور والتوازنات في اختيار أعضاء الجهاز الفني لن تؤتي ثمارها".

وأضاف :"حسام حسن هو الأنسب لقيادة المنتخب لأنه يحب صناعة النجوم وأتمنى رؤية نتيجة هذه التجربة في سموحة".

وتابع :"الأهلي نادي كبير وليس هناك ما يمنعه من توسيع نشاطه وهذا إنجاز يحسب لمحمود الخطيب رئيس النادي".

واختتم عامر تصريحاته قائلاً :"إذا كان التحكيم الموسم المقبل مميز عن المواسم الماضية فإن سموحة سيتوج بالبطولات تحت قيادة حسام حسن".
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