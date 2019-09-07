رغم خسارة ألمانيا برباعية.. توني كروس يقدم أداءًا رائعًا أمام هولندا

تمكن منتخب هولندا من تحقيق فوزاً ثميناً على حساب المنتخب الألماني في عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 والتي جمعت بينهما في مدينة هامبورج.





انتهي الشوط الأول بتفوق المنتخب الالماني بهدف نظيف سجله اللاعب جانبري في الدقيقة التاسعة، وحاول المنتخب الهولندي العودة إلا أن الـ45 دقيقة الأولى انتهت بتفوق أصحاب الأرض، وفي الشوط الثاني قلب المنتخب الهولندي الطواحين الطاولة على نظيره الألماني، حيث نجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق دي يونج في الدقيقة 59 والمدافع تاه بالخطأ في مرماه بالدقيقة 66.



