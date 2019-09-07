عضو فرقة "بينك فلويد" يشارك في مهرجان البندقية بفيلم غنائي





عرض البريطاني روجر ووترز المؤسس المشارك لفرقة بينك فلويد فيلمه الغنائي ”أص بلس زم“ (نحن وهم) في مهرجان البندقية السينمائي يوم الجمعة.





أحدث الفيلم

ويظهر ووترز خلال الفيلم في امستردام عام 2017 في إحدى محطات جولته العالمية ”أص بلس زم“ وهو يقدم أغاني لبينك فلويد وأيضا من ألبومه الأخير ”هل هذه هي الحياة التي نريدها حقا“ (إذ زس ذا لايف وي ريلي وونت).





ويظهر في الخلفية سلسلة من تسجيلات الفيديو التي تتصدى لمجموعة من القضايا ومنها الصراع وأزمة المهاجرين والحقوق المدنية وقضايا سياسية.





ةيعرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية بمهرجان البندقية.





رسالة الفيلم

وقال ووترز لرويترز إن رسالة الفيلم الرئيسية هي ”فقط .. الحب والسلام“.





وأضاف ”نحن نعيش في أوقات خطيرة للغاية وربما يكون هذا العرض ...شكل من أشكال التحذير لنقول إن هذا عبث. ذلك الذي نسمح بحدوثه“.





وحين سُئل عن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، قال ووترز إنه شعر بحزن عميق لتصويت البريطانيين بتأييد الانفصال في استفتاء عام 2016 .





وأضاف قائلا ”أعتقد أنه (الانفصال) سيكون كارثة كبيرة على المملكة المتحدة“.





وشارك ووترز في تأسيس بينك فلويد عام 1965 وأصبح المؤلف الرئيسي للفرقة.





فيلم "الموصل"

وعلى جانب آخر عرض القائمون على "الموصل" أول فيلم تشويق هوليوودي صورًا بالكامل للفيلم باللغة العربية، في مهرجان البندقية السينمائي.





وحسب جريدة ، "ميدل ايست أونلاين" أكد منتجا العمل، وهما الشقيقان أنتوني وجو روسو اللذان أنجزا فيلم "أفنغرز: اندغايم" أكثر الأفلام درّا للعائدات في تاريخ السينما إنهما لم يترددا لثانية واحدة في تصوير هذا الفيلم باللغة الأصلية





وروى جو روسو أنه راح يبكي عندما قرأ تقريرا لهذه الوحدة المؤلفة من ضباط خسروا أفرادا من عائلاتهم على يد تنظيم "داعش" أوردته مجلّة "نيويوركر".

وصرّح "لم يكن لدينا خيار آخر".

وأشاد المخرج العراقي محمد الدراجي الذي عيّن منتجا تنفيذيا لهذا الفيلم بهذه الخطوة، وقال "لم يتسنّ يوما عرض قصة عربية تكتسي طابعا إيجابيا لهذه الدرجة، وتمهّد هذه الخطوة الطريق لأفلام هوليوودية أخرى".

وأضاف ”للأسف قدّمت عنّا صورة سيئة لفترة طويلة. وأنا عانيت من ذلك شخصيًا“.





ويتمحور فيلم "الموصل" حول وحدة خاصة في القوات العراقية في محافظة نينوى حاربت تنظيم "داعش" بين 2016 و2017 لاستعادة ثاني كبرى المدن العراقية. وصوّر الفيلم بالكامل باللهجة العراقية.

نبذة عن مهرجان البندقية

مهرجان البندقية السينمائي الدولي (بالإيطالية: Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia) أقدم مهرجان سينمائي في العالم.

أسسه جوزيبي فولبي في العام 1932. حاملا اسم "Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica". ومنذ حينها يفتتح المهرجان كل عام في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر بشكل دوري. في جزيرة ليدو في فينيسيا, إيطاليا.

يعتبر المهرجان من أكثر مهرجانات العالم تألقا، ويعد جزءا من بينالي فينيسيا. الذي يعد معرضا فنيا ضخما ومهرجانا للفن المعاصر.

جائزة المهرجان الرئيسية هي الأسد الذهبي "Leone d’Oro"، والتي تمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان. إضافة لجائزة كأس فولبي "Coppa Volpi" التي تمنح لأفضل ممثل وممثلة.













