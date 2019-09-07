أديب عن نادي تركي آل الشيخ الجديد: يثير سعادة العرب (فيديو)











وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن النادي يحصل على دعم كبير، وتم شراء لاعبين، ومسابقات لجذب المشجعين لمتابعة المباريات من الاستاد، مضيفا: "تركي آل الشيخ تقريبا اشترى فريق جديد كامل".



وأضاف أن الصحف الرياضية الأجنبية كتبت أان تركي آل الشيخ أعاد النادي لشبابه، وأنه من أصغر ملاك النوادي في أسبانيا، حيث يبلغ تركي آل االشيخ 38 عامًا.



وتابع أن هدف "آل الشيخ" أن يصعد بالنادي إلى الدرجة الأولى بالدوري الأسباني، حيث عقدوا صفقات هى الأهم والأغلى في تاريخ النادي.



ويقدم الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" من يوم الجمعة إلى الإثنين من الساعة العاشرة إلى الواحدة صباحًا، على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية.



ويتناول أديب، مختلف الموضوعات في برنامجه من سياسية، واجتماعية، وفنية، فضلا عن وجود فقرة ثابتة أسبوعيًا مع الفنانة رجاء الجداوي يتناولون فيها أمر اجتماعي ما بين الموافقة والرفض.



تناول أديب في آخر حلقاته ملف تجميد البويضات، حيث استضاف الفتاة ريم مهنا، وهى أول فتاة تعلن تجميدها لبويضاتها، والتي بدورها أكدت أنها قامت بهذا الإجراء حتى يكون أمامها متسع من الوقت لإختيار شريك حياتها فضلا على أنها وصلت لسن 35 عام دون زواج.



قال الإعلامي عمرو أديب، أن أخبار نادي ألميريا الأسباني والذي يمتلكه المستشار تركي آل الشيخ تثير سعادة العرب، لافتًا إلى أن أشهر الجرائد الأجنبية أشادت بالتطور الكبير الذي يشهده نادي ألميريا.