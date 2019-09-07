عاجل.. حريق في غرفة حضانات الأطفال بمستشفى بني سويف الجامعي

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شب حريق، منذ قليل، في غرفة حضانات الأطفال بمستشفى بني سويف الجامعي.



وجارِ التعامل معه بمعرفة العاملين بالمستشفى النيران بواسطة طفايات الحريق.



وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا..

