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عاجل.. حريق في غرفة حضانات الأطفال بمستشفى بني سويف الجامعي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:25 ص
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عاجل.. حريق في غرفة حضانات الأطفال بمستشفى بني سويف الجامعي
مستشفى بني سويف الجامعي
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احمد فتحي الدسوقي
 
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شب حريق، منذ قليل، في غرفة حضانات الأطفال بمستشفى بني سويف الجامعي.

وجارِ التعامل معه بمعرفة العاملين بالمستشفى النيران بواسطة طفايات الحريق.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا..
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