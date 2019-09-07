عاجل.. حريق في غرفة حضانات الأطفال بمستشفى بني سويف الجامعي
السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:25 ص
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احمد فتحي الدسوقي
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شب حريق، منذ قليل، في غرفة حضانات الأطفال بمستشفى بني سويف الجامعي.
وجارِ التعامل معه بمعرفة العاملين بالمستشفى النيران بواسطة طفايات الحريق.
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا..
وجارِ التعامل معه بمعرفة العاملين بالمستشفى النيران بواسطة طفايات الحريق.
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا..
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