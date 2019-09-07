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نهائي الكأس: تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز.. الفارس الأبيض يتفوق

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:19 ص
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نهائي الكأس: تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز.. الفارس الأبيض يتفوق
صورة أرشيفية لمباراة سابقة بين الزمالك وبيراميدز
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منى العوضي
 
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تنتظر عشاق الكرة المصرية في كل مكان مواجهة من العيار الثقيل وقمة جديد ستجمع بين فريقي الزمالك ضد بيراميدز وتأتي تلك المواجهة في نهائي بطولة كأس مصر 2019 وذلك يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري.

ويستضيف ملعب "برج العرب" بالإسكندرية مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد المقبل حيثُ تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ9:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ10:00 بتوقيت أبو ظبي.

يدخل نادي الزمالك هذا اللقاء وعينه على اللقب الـ27 في تاريخه حيثُ سبق أن فاز الفارس الأبيض بلقب كأس مصر في 26 مرة بينما كان وصيفاً للبطولة في 13 مناسبة.

وعلى الجانب الآخر؛ يطمح نادي بيراميدز "الأسيوطي سابقا" في أن يحقق أول ألقابه من كأس مصر حيثُ لم يسبق له الفوز بهذه البطولة ولكنه حالياً يملك نجوم من العيار الثقيل مثل الحارس أحمد الشناوي والمهاجم جون أنطوي وإسلام عيسى وعلي جبر وعمر جابر.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز:
تقابل الفريقان في 6 مواجهات سابقة جميعها كانت في بطولة الدوري المصري الممتاز (الزمالك فاز 4 مباريات - بيراميدز فاز مباراة واحد - تعادلا في مباراة).

إليكم متابعينا الكرام نتائج مباريات الزمالك وبيراميدز السابقة:
الدوري المصري 14/4/2014: بيراميدز × الزمالك 1-3
الدوري المصري 24/5/2015: الزمالك × بيراميدز 2-0
الدوري المصري 30/12/2017: بيراميدز × الزمالك 0-1
الدوري المصري 22/4/2018: الزمالك × بيراميدز 2-1
الدوري المصري 24/1/2019: الزمالك × بيراميدز 3-3
الدوري المصري 23/4/2019: بيراميدز × الزمالك 1-0

مشوار الزمالك وبيراميدز في كأس مصر 2019:

الزمالك:
حقق الزمالك الفوز على منية سمنود بنتيجة 1-0 في دور الـ32 ثم بعد ذلك تخطي الإنتاج الحربي في دور الـ16 بثنائية نظيفة وبعدها عبور مصر المقاصة بهدف نظيففي ربع النهائي ومن بعدها اجتياز الاتحاد السكندري بصعوبة بهدف نظيف.

بيراميدز:
تمكن نادي بيراميدز في البداية من التغلب على طنطا 3-2 ثم مقابلة الأهلي في دور الـ16 والفوز عليه بهدف نظيف وفي دور ربع النهائي تمكن الفريق من تخطي حرس الحدود بثنائية نظيفة ثم العبور إلى المباراة النهائية على حساب بتروجيت هدفين نظيفين.
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