مدحت صالح يُبدع على مسرح "سيد درويش".. وجماهير الإسكندرية: "خليك معانا للصبح" (صور)

- مدحت صالح



- حياته





- حياته المهنية

انطلاقته كانت من خلال أغنية (أكيد) ثم أغنية (لما قالوا عينيك) وأغنية (حد يقول لحبيبي) من ألحان الموسيقار محمد سلطان – ثم غنى في إحدى الحفلات التي حضرها رئيس الجمهورية بأغنية (يا جريد النخل العالي) وكانت هذه الأغنية سببا لينال شهرة ونجاحا كبيرا وأصبح من نجوم الصف الأول في الغناء. توالت أغانيه وسجل العديد من الألبومات الناجحة.



- حياته السينمائية

دخل مجال التمثيل بالتليفزيون والسينما والمسرح حيث شارك في بطولة العديد من الأعمال الفنية ومنها مسلسل (قشتمر) ومسلسل( لؤلؤ وأصداف) ومسلسل (شباب رايق جدا) (زهرة وأزواجها الخمسة) و(حكايات البنات) و(السندريلا) و(شباب رايق جدا) و(صباح الورد) وفيلم (احنا ولاد النهارده)، فيلم (كرسي في الكلوب)،فيلم (اللبيس)، فيلم (الحب في ظروف صعبة)، فيلم (علمني الحب) – كما شارك في عدة مسرحيات منها (قشطة وعسل)،(طرائيعو)و(حزمني يا).





كما قام ببطولة فوازير رمضان لعدة أعوام مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد. تألق في الغناء الدرامى بالأفلام السينمائية والمسلسلات واستعان به المخرجون في بعض الأفلام التي لم يشارك فيها بالتمثيل ولكنه كان يؤدى بعض الأغنيات الدرامية بها ومنها فيلم (شورت وفانلة وكاب)، فيلم (مافيا)وفيلم ألوان السما السبعة وفيلم أمير الظلام وفيلم الغرفة 707.



أحيا الفنان مدحت صالح، حفلا غنائيا، مساء اليوم الجمعة، على مسرح سيد درويش بمحافظة الإسكندرية، وذلك في ختام حفلات المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصري.شهد الحفل حضور جماهيري كبير، حيث يحذى مدحت صالح بمحبة خاصة من جماهير الإسكندرية، الذي ابدى له كل الحب والإحترام أثناء الحفل، وحرص على تحياتهم أكثر من مرة بعبارة "بنحبكم" على الطريقة السكندرية، فيما ردت عليه الجماهير بالتصفيق الحار وعبارات "بنحبك يا مدحت".أشدى مدحت صالح بباقة من أجمل اعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها: "أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، زي ما هي حبها، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ويا جريد النخل العالي، أسمر يا أسمراني، النور مكانه، المليونيرات، بنتى وحبيبتى، حبيبى يا عاشق، الباليتشو، قلب واحد، وعدى، 3 سلامات، ميدلى لكوكب الشرق ام كلثوم، كوكب تانى، بين شطين وميه والتى اهدها مدحت صالح لجمهور الإسكندرية"، الى جانب مختارات من اشهر اعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.كما داعبت جماهير الإسكندرية الفنان مدحت صالح، وطالبت منه زيادة وقت مدة الحفل، قائلين: "خليك معانا للصبح"، فيما رد صالح على طلبهم مؤكدًا أنه سيتم الحفل إلى جزئين، حتى يتسنى له أخذ إستراحة.يذكر أن المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية قد بدأ فعاليته بمسرح دار أوبرا الاسكندرية منذ 16غسطس وينتهى مساء غدا الجمعة.ولد مدحت صالح بحي روض الفرج بمدينة القاهرة، بدأ مشواره الفني وهو في سن الطفولة عندما استمع إلى صوته د. يوسف شوقي وهو يغني في احتفالات المدرسة فقدمه لأبلة فضيلة ليغني في برامجها. تخرج من جامعة الأزهر قسم تاريختزوج صالح للمرة الأولى "ليلى صديق" شقيقة زوجة الكابتن فاروق ورزق منها بولدين رانيا وأدهم”. ثم الفنانة "سمية الألفي" لمده عامين وكان يصغرها بسبعة أعوام، والفنانة "شيرين سيف النصر" التي استمر زواجه بها أربعة أشهر فقط، بينما كان زواجه الأخير من الشاعرة "نورا الباز" ويعد الزواج السادس.