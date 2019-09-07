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"الحق الفلسطينية" تكشف عن آخر تفاصيل قضية إسراء غريب

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:23 ص
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الحق الفلسطينية تكشف عن آخر تفاصيل قضية إسراء غريب
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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كشف عصام عابدين، المستشار القانوني لمؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، آخر تفاصيل قضية مقتل الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، مشيرًا إلى أنها أصبحت قضية رأى عام سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، وقد تصل إلى المستوى الدولي.

وأشار "عابدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن إسراء طالبة بقسم اللغة الإنجليزي بجامعة بيت لحم، وتبلغ 21 عام، وتعمل وتدرس في وقت واحد.

وأضافت أن حالات قتل النساء في فلسطين مازالت مستمرة، موضحًا أن التحقيقات في قضية إسراء مستمرة، والتحقيقات تديرها نيابة الأسرة، والنائب العام يشرف على كل كبيرة وصغيرة في التحقيقات، مؤكدا أن كل الفرضيات ستبحث.

وعن ما تردد بأن الفتاة تقع تحت تأثير الجن، عقب، "موضوع الجن ملهوش أكل عيش"، مؤكدا أن هناااك اهتمام كبير باالقضية في فلسطين حيث هناك نحو 4 آلاف مؤسسة حقوق إنسان في فلسطين.

وأوضح أن مطلع الأسبوع المقبل سيكون تم الانتهاء من تقرير الطب الشرعي لجثمان إسراء غريب، نافيا ما تردد بشأن أن والدة إسراء تتعرض للتهديد، منوها بأنه تم اعتقال شقيق إسراء غريب، وزوج شقيقتها.

ويقدم الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" من يوم الجمعة إلى الإثنين من الساعة العاشرة إلى الواحدة صباحًا، على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية.

ويتناول أديب، مختلف الموضوعات في برنامجه من سياسية، واجتماعية، وفنية، فضلا عن وجود فقرة ثابتة أسبوعيًا مع الفنانة رجاء الجداوي يتناولون فيها أمر اجتماعي ما بين الموافقة والرفض.
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