لأول مرة.. فاروق حسني يكشف عن سبب بيعه لمنزله (فيديو)

قال فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إنه اضطر لبيع منزله بعد تعرضه لهجوم غجري متكرر، معلقًا: "كنت شديد الحزن وأنا أقوم ببيعه".وأشاد حسني، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الجمعة، أن منزله به مجموعة من التحف النادرة.وأكمل: "اشترطت على من يشتري المنزل أن يبقى الأشياء كما هي بدون تغيير، بعدها اشتريت منزل في الزمالك وأنشأت المتحف ومقر للمؤسسة الخاصة بي".وأشار إلى أنه تقدم باستقالته من وزارة الثقافة أكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق مبارك، لكنه رفض؛ وهو ما كان يحثه على بذل مزيد من الجهد.وأضاف وزير الثقافة الأسبق: "لم أبحث يوما عن كرسي أو وزارة، واستطعت تحقيق مشروعات ضخمة مثل متحف الحضارة والمتحف الكبير والمتاحف النوعية، ومراكز الإبداع، والتي ستظهر أثارها في المستقبل".وأشار إلى أن القلعة كان عبارة عن مقلب زبالة، وتم تطويرها بشكل جيد، متابعًا: "أنا كل اللي فكرت فيه عملته.. وفي حجات مقدرتش بسبب القانون أو الظروف المادية".واستطرد قائلًا: "أنا عملت كل حاجة من أسوان لإسكندرية وسيناء للوادى الجديد، لافتا إلى أنه تم بناء 150 مكتبة في القرى في عهده.ونوه إلى أن الإخوان والسلفيين كانوا ضده، معلقُا: "يمسكوا على كل كلمة؛ كل إنجازاتي مسجلة بالصوت والصورة.. ورئيس الدولة مش هيقعدني إلا لما يكون في شغل".وصف "حسني"، العمارات الشاهقة بأنها عشوائيات الأغنياء، فالأموال التي تم إنفاقها على بنائها لم تنتج قيم جمالية حتى تستمر فترات طويلة- بحسب قوله.ويلقب فاروق حسني، وزير الثقافة السابق، بلقب "الوزير الفنان"، حث يعد من أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين في مصر، وله العديد من الإنجازات الثقافية في المجالات المختلفة بحكم منصبه منها ما هو في المجال التربوي والمتاحف والمشروعات الثقافية والآثار.