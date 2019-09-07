اسعار الدولار اليوم السبت7-9-2019 بالبنوك

اسعار الدولار اليوم :

سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت 7-9-2019، استقراًر بمعظم البنوك بعد التراجعات التى شهدها على مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

تراجع أسعار الدولار:

وكانت أسعار الدولار أمام الجنيه سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 6 قروش؛ ليصل سعرة بالبنك المركزي إلى 16.42 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء:

تشهد اسعار الدولار حالة استقرار نسبي في السوق السوداء، اليوم السب 7-9-2019، ليسجل متوسط سعر 16.55 جنيهًا، نتيجة هدوء الطلب على العملة الأمريكية مع توافر المعروض بالسوق المصري وهو ما أدى لحالة ركود على طلب الدولار.

أسعار الدولار الأمريكي بالبنوك اليوم السبت 7-9-2019:

البنك اسعار شراء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16.423 16.54 اسعار الدولار في بنك مصر 16.45 16.55 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.45 16.55 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.45 16.55 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.50 16.60 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.42 16.52 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.53 16.63 اسعار الدولار في بنك عودة 16.44 16.54

أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه :

وتأتي تراجع الدولار أمام الجنيه منذ بداية تعاملات عام 2019، مع تنفيذ مصر برنامج الأصلاح الاقتصادي الذي شجع المستثمرون الأجانب على ضخ استثمارات غير مباشرة، دفعت الدولار للتراجع أمام الجنيه.

وقال محمد معيط وزير المالية إن مصر شهدت حجم استثمارات أجنبية ضخم بعد قرار تعويم الجنيه بلغ 24 مليار دولار.

وتابع"معيط" خلال تصريحات صحفية سابقة على هامش مجلس الأعمال المصري الكندي، أن ثقة المستثمرون الأجانب في الاقتصاد المصري هي السبب الرئيسي في جذب تلك الأستثمارات وليس أرتفاع أسعار الفائدة على الجنيه.

توقعات سعر الدولار :

وتوقع عدد من بنوك الاستثمار أن تشهد أسعار الدولار تحركات بين نطاق 16 إلى 17 جنيه حتى 2020.

وبحسب مذكرة بحثية لبنك الاستثمار بلتون، أن خفض أسعار الفائدة لى الجنيه لن يؤثر على جاذبية المستثمرون الأجانب نحو السندات المصرية.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بواقع1.5% على الايداع والاقتراض.

أسعار الدولار في موزانة 2019 -2020 :

وتستهدف وزارة المالية بنهاية العالم الجاري سعر صرف للدولار بقيمة 17.46 جنيه، وتحقيق معدلات نمو 6%.