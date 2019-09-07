هل سينخفض سعر الذهب؟.. شعبة المجوهرات تجيب (فيديو)

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب تحركت اليوم في نطاق أكبر من 1.5%، لافتًا إلى أن ذلك يعتبر رقمًا كبيرًا.وأضاف واصف، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أنه من الطبيعي أن يحدث تحرك لأسعار الذهب يوم الجمعة؛ لأنه نهاية الأسبوع، ويتم إغلاق الحسابات المفتوحة به.وأشار إلى أن المستثمرين في البورصات العالمية كانوا ينتظرون تقرير الفيدرالي الأمريكي، ومناقشات الجانب الأمريكي والصيني، لافتًا إلى أنه يعتبرها فترة جني الأرباح، متوقعًا أن يقى الوضع على ما هو عليه بالنسبة للفائدة في الدولار الأمريكي، وبالتالي يعود الذهب للارتفاع البسيط.وأكد نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن الانخفاض حدث نتيجة الترقب وجني الأرباح، لافتًا إلى أن الذهب ما زال عند نقطة مقاومة قوية، مؤكدًا أن الذهب ما زال في طريقه للارتفاع وليس الانخفاض.وأوضح أن الذهب ما زال متماسكًا، ولا يوجد أي اتجاه لانخفاضه، منوهًا بأن ما حدث من تراجع للأسعار اليوم شيء طبيعي ويحدث في نهاية الأسبوع.وذكر نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب تتغير في مصر كل ربع ساعة أو نصف ساعة؛ لأنها تعتمد على البورصات العالمية.وتابع أنه كان هناك ركود في أسعار الذهب في فترة عيد الأضحى، ولكنها انكسرت في الأيام الماضية، وأصبح هناك وعي استثماري لدى المستهدف المصري، لافتًا إلى أن هناك محافظات بها حركة ركود ومحافظات أخرى حركة البيع بها كثيرة، مؤكدًا أنه شيء طبيعي.وأشار إلى أن الحركة في محافظة الإسكندرية شبه ضعيفة، ومحافظات القناة الحركة فيها متوسطة، ووجه بحري الحركة فيها متوسطة، ووجه قبلي أكثر من متوسطة، ويوجد تحسن في حركة الشراء في محافظة القاهرة.وتراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث انخفض سعر الجرام بمقدار 11 جنيه مرة واحدة.