الأحوال المدنية: إصدار بدل فاقد للهوية وطنية لا يلزم معرف

أوضحت وكالة الداخلية للأحوال المدنية، أن إصدار بدل فاقد لبطاقة الهوية لا تلزم معرف أو كرت العائلة.

وجاء ذلك ردا على سؤال لمواطن قال فيه: "أنا حجزت موعد بالأحوال لبطاقتي بدل فاقد، أحتاج أجيب كرت العائلة تبع أبوي أو لا؟ وهل أحتاج معرف معاي؟".

وقالت الأحوال: "لا يلزم معرف ولا يلزم كرت عائلة أو شهادة الميلاد".

علَّقت إدارة الأحوال المدنية في السعودية على خبرٍ، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عزمها إصدار هوية وطنية جديدة، تكون بديلةً عن كلٍّ من الهوية، ورخصة القيادة، وكرت العائلة، وجواز السفر، نافيةً ذلك، مؤكدة أنه شائعة.

وقالت إدارة الأحوال المدنية: "أي أخبار تخص الأحوال المدنية، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في الموقع، أو عبر الحساب الرسمي، أو المتحدث الإعلامي".

وكانت "الأحوال المدنية" قد أطلقت قبل نحو عام الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية، وهي التي تصدر حالياً، وتدعم اللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى تميُّزها بشريحة ذكية متعددة التطبيقات، تشتمل على بيانات سجل الأسرة والرخصة، ومعلومات جواز السفر، وتتميز بمقاومتها التلف، وتتوفر فيها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير.

كذلك، تتميز البطاقة بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، والتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، كما تتيح إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

وكان محمد الجاسر، المتحدث الرسمي لـ "الأحوال المدنية"، قد أوضح في ذلك الوقت أن بطاقة الجيل الثالث تغني عن جواز السفر في دول الخليج.



