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حالة الطقس اليوم السبت 7/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم السبت 7/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم السبت 7/9/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 7 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدلة على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة رطبة علي الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديدة الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً. 

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط علي البحر الأحمر وخليج السويس.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2634
شبين الكوم2533
طنطا2433
دمنهور2432
الإسكندرية2330
بلطيم2331
مطروح2231
السلوم2131
سيوة2335
بورسعيد2530
دمياط2430
الزقازيق2334
الإسماعيلية2134
السويس2435
العريش2231
رفح2230
رأس سدر2436
نخل1733
نويبع2835
طابا2533
كاترين1832
الطور2734
شرم الشيخ2937
الغردقة2837
مرسى علم3034
الفيوم2635
بني سويف2535
المنيا2435
أسيوط2636
سوهاج2537
قنا2639
الأقصر2641
أسوان2942
أبو سمبل2741
الوادي الجديد2439
شلاتين2938
أبو رماد2937
حلايب3036
رأس حدربة3035

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالعظمىالصغرى
مكة المكرمة2843
المدينة المنورة2844
الرياض2843
المنامة3340
أبوظبي3243
الدوحة3140
الكويت3046
دمشق1633
بيروت2731
عمان1730
القدس2128
غزة2430
بغداد2540
مسقط2836
صنعاء1830
الخرطوم2840
طرابلس2328
تونس1930
الجزائر2026
الرباط1926
نواكشوط2631

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4/9/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالعظمىالصغرى
بكين2234
كوالالمبور2434
طوكيو2632
أثينا2030
روما1626
باريس0920
مدريد1628
برلين1221
لندن0818
مونتريال1117
موسكو1232
نيويورك1626
واشنطن1629

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم السبت 7 سبتمبر 2019، ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

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