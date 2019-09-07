حالة الطقس اليوم السبت 7/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم السبت 7/9/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 7 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدلة على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة رطبة علي الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، شديدة الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.





كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط علي البحر الأحمر وخليج السويس.





درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة العظمى الصغرى القاهرة 26 34 شبين الكوم 25 33 طنطا 24 33 دمنهور 24 32 الإسكندرية 23 30 بلطيم 23 31 مطروح 22 31 السلوم 21 31 سيوة 23 35 بورسعيد 25 30 دمياط 24 30 الزقازيق 23 34 الإسماعيلية 21 34 السويس 24 35 العريش 22 31 رفح 22 30 رأس سدر 24 36 نخل 17 33 نويبع 28 35 طابا 25 33 كاترين 18 32 الطور 27 34 شرم الشيخ 29 37 الغردقة 28 37 مرسى علم 30 34 الفيوم 26 35 بني سويف 25 35 المنيا 24 35 أسيوط 26 36 سوهاج 25 37 قنا 26 39 الأقصر 26 41 أسوان 29 42 أبو سمبل 27 41 الوادي الجديد 24 39 شلاتين 29 38 أبو رماد 29 37 حلايب 30 36 رأس حدربة 30 35





درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة العظمى الصغرى مكة المكرمة 28 43 المدينة المنورة 28 44 الرياض 28 43 المنامة 33 40 أبوظبي 32 43 الدوحة 31 40 الكويت 30 46 دمشق 16 33 بيروت 27 31 عمان 17 30 القدس 21 28 غزة 24 30 بغداد 25 40 مسقط 28 36 صنعاء 18 30 الخرطوم 28 40 طرابلس 23 28 تونس 19 30 الجزائر 20 26 الرباط 19 26 نواكشوط 26 31





درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4/9/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة العظمى الصغرى بكين 22 34 كوالالمبور 24 34 طوكيو 26 32 أثينا 20 30 روما 16 26 باريس 09 20 مدريد 16 28 برلين 12 21 لندن 08 18 مونتريال 11 17 موسكو 12 32 نيويورك 16 26 واشنطن 16 29





بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم السبت 7 سبتمبر 2019، ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



