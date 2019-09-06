بعد اكتساح ألمانيا.. موعد مباراة هولندا القادمة في تصفيات "يورو 2020" والقنوات الناقلة لها
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:36 م
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علاء خليف
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حقق منتخب هولندا فوزًا كاسحًا ضد منتخب ألمانيا بنتيجة 4 – 2 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة 6 سبتمبر لعام 2019، في مدينة "هامبورج" الألمانية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020 والتي ستنطلق العام المقبل.
جاءت بداية مباراة ألمانيا ضد هولندا قوية من جانب الماكينات الألمانية والذي نجحت في تسجيل هدفًا مبكرًا عبر اللاعب جنابري في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء، ليمنح منتخب بلاده التقدم بالشوط الأول بنتيجة 1-0.
وفي الشوط الثاني لم يستسلم منتخب هولندا أمام منتخب ألمانيا، ورد بهدفين عبر اللاعب دي يونج مدافع برشلونة، وجلاوتاه لاعب المنتخب الألماني بالخطأ في مرماه بالدقيقتين 59، 66، بعدها أدرك توني كروس نجم ريال مدريد التعادل لصالح الماكينات الألمانية بالدقيقة 73، ولكن انتفض المنتخب الهولندي وسجل هدفين عبر فينالدوم ومالين 79، 91.
- ترتيب المجموعة الثالثة بعد خسارة ألمانيا ضد هولندا:
يتصدر منتخب إيرلندا الشمالية ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 إنتصارات متتالية، بينما يحتل المنتخب الألماني المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 3 إنتصارات وهزيمة وحيدة، أما المنتخب الهولندي يأتي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط من إنتصارين وهزيمة.
ويحتل منتخب روسيا البيضاء المركز الرابع برصيد 3 نقاط، جمعها من انتصار وحيد و4 هزائم، ويعتبر الأكثر خوضًا للمباريات ضمن المجموعة الثالثة، أما منتخب إستونيا يتذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط.
- موعد مباراة منتخب هولندا المقبلة في تصفيات يورو 2020:
تنتظر منتخب هولندا مواجهة سهلة نسبيًا في الجولة القادمة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، حيث يحل منتخب الطواحين الهولندية ضيفًا ثقيلا على منتخب استونيا يوم الإثنين المقبل الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري.
وتنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين منتخب هولندا ضد منتخب استونيا في تمام الساعة 20:45 بتوقيت مدينة القاهرة، 21:45 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، 22:45 بتوقيت أبوظبي، 18: 45 بالتوقيت العالمي جرينتش، وذلك يوم الاثنين 9 – 9 – 2018، وستقام المباراة على أرضية ملعب "لي كوك آرينا" في استونيا.
ويمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة هولندا ضد استونيا يوم الاثنين القادم، عبر قنوات بي إن سبورتس bein sports القطرية الرياضية، وتستطيعون مشاهدة بث مباشر kora star لمباريات تصفيات أمم أوروبا 2020 عبر روابط البث cool kora.
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