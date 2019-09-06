بعثة الزمالك تطير للأسكندرية ظهر السبت استعدادا لنهائي كأس مصر



ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء غد علي ملعب برج العرب الذي سيحتضن المباراة النهائية للكأس.



وقرر اتحاد الكرة المصري إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بحضور ٢٠ الف مشجع، حيث جاءت أسعار التذاكر كالتالي :



التذكرة الموحدة بقيمة 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم ، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى ب 300 جنيه والمقصورة 750 جنيه.



في سياق متصل قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو بتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح خلال تدريبات الابيض الاخيرة استعدادا لنهائي بطولة الكأس.



وجاء قرار ميتشو تحسبا لانتهاء الوقت الأصلي لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز بالتعادل، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين على كل الاختيارات الممكنة





ويخوض اليوم فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، بسبب انشغال النادي بانعقاد الجمعية العمومية، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المرتقبة.



وأكد ميتشو للاعبين على ثقته الكبيرة في الفريق وفي كل لاعب موجود بالقائمة، في إشارة إلى قدرة الزمالك على التتويج ببطولة الكأس بالرغم من قوة المنافس، حيث طالب المدرب لاعبيه ضرورة القتال داخل الملعب من اجل تحقيق المكسب.



وقال المدير الفني للزمالك خلال حديثه مع اللاعبين بأنه يحلم بالتتويج بالبطولة الأولى له مع الزمالك، وأن هذا الحلم لن يتحقق الا في حالة القتال داخل الملعب، والاستفادة من كل الفرص التي تأتي لنا خلال اللقاء.



ويسعى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تحقيق اول بطولاته مع الفارس الابيض، بعد ان أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور التعاقد معه خلال شهر اغسطس الماضي.



وقاد ميتشو الفريق في ٣ مواجهات فاز فيهم جميعا، على ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة بالدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلى المقاصة والاتحاد السكندري بهدف نظيف في مسابقة كأس مصر.



وخاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية امس الخميس استعدادا لمواجهة بيراميدز في النهائية لبطولة كأس مصر.



حيث شهد المران بعض التدريبات التأهيلية والفنية للاعبين تحت قيادة الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض.



وصعد الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدقيقة ٩٩ من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية فشل حارس مرمى زعيم الثغر التعامل معها.



في سياق آخر نجح الزمالك في الصعود الى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي ديكاداها الصومالي بالفوز ذهابا بسباعية نظيفة، ثم الفوز في مباراة الإياب بستة أهداف دون مقابل.



ويواجه فريق الزمالك نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى الذهاب يوم 14 سبتمبر المقبل في السنغال، والعودة في القاهرة أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر.







يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة في الواحدة ظهر غد السبت متوجها إلي الاسكندرية، وذلك للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة بيراميدز بعد غدٍ الأحد في نهائي كأس مصر .