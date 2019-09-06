صحفي ألماني يكشف لـ"الفجر الرياضي" أسباب الخسارة الثقيلة أمام هولندا

قال الصحفي الألماني "دينيس دراكى" إن منتخب هولندا استحق الفوز اليوم على منتخب ألمانيا فى تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

"الفجر الرياضي": "فى الشوط الأول كان أداء المنتخب الألمانى قويا، ولكن في الشوط الثاني كان هناك العديد من العيوب في الدفاع، بعد الاستراحة كان الفوز مستحقًا تمامًا لهولندا ".



وتابع: " ألمانيا تستحق الخسارة اليوم بسبب الأداء الضعيف الذى ظهر عليه الفريق فى الشوط الثاني وهولندا إستغلت كل الفرص التى أتيحت لها فى التسجيل ".



وتحدث دراكى عن لاعب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ جنابري، قائلاً :" إنه جيد جدًا، إنه مرن ، يتغير أحيانًا على الأجنحة ، دائمًا خطير، هو اللاعب المناسب عندما يلعب الفريق على الهجمات المرتدة ".



يذكر أن منتخب ألمانيا بعد خسارة اليوم يظل فى المركز الثانى للمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ومنتخب هولندا فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط بينما يحتل صدارة المجموعة منتخب أيرلندا الشمالية برصيد 12 نقطة.

وكان منتخب هولندا قد فاز على نظيره الألمانى برباعية مقابل هدفين خلال اللقاء الذى أقيم بمدينة هامبورج الألمانية فى تصفيات اليورو، وتقدمت ألمانيا بهدف عن طريق جنابري جناح بايرن ميونخ الألماني لينتهى الشوط الأول بهدف دون رد، ولكن فى الشوط الثانى جاء رد الطواحين الهولندية سريعاً بعدما تعادل لاعب وسط برشلونة فرانك دى يونج ثم تقدمت هولندا فى النتيجة بعدما أحرز مدافع ألمانيا جوناثان تاه مدافع بايرن ليفركوزن الألمانى هدف ذاتى فى مرماه ولكن جاء رد ألمانيا سريعاً بهدف للاعب ريال مدريد تونى كروس من ركلة جزاء ليقوم لاعبو هولندا بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق مالين لاعب أيندهوفن ثم فاينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي.وأضاف دينيس دراكي في تصريحات