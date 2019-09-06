الوزراء: تحصيل رسوم على الشواطىء من عدمه لم يحسم حتى الآن



وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن البيان الوحيد الذي أصدرته الحكومة عن هذا الأمر كان الأسبوع الماضي، وكان يتضمن أنه سيتم تشكيل لجنة قانونية داخل مجلس الوزراء لدراسة الأمر من الناحية القانونية.



وأوضح أن اللجنة ستضم ممثلين عن المحافظات الساحلية، حيث ستقوم اللجنة بدرسة الموضوع من البداية أي أن هل الدولة لها حق في فرض تلك الرسوم أم لا، وإذا تبين أن الدولة لها الحق في الحصول على تلك الرسوم سننتقل للمرحلة الثانية وهى كيفية حساب الرسوم، وكيفية تحصيلها.



ونوه بأن ما أثار هذا الأمر هو أن إحدى المحافظات أرسلت للقرى السياحية تطالبها بتحصيل الرسوم، مؤكدا أن تحصيل رسوم على الشواطىء من عدمه لم يحسم حتى الآن، حيث أنه بيد اللجنة القانونية التي تم تشكيلها وهى من ستحسم الأمر.



وأضاف أنه أيا كان قرار اللجنة فأن االحكومة ستكون سعيدة جدًا، بحيث إذا تم إقرار فرض االرسوم فأن اللدولة ستحصل مبالغ جديدة، وإذا أقرت اللجنة أنه أمر غير قانوني فسيكون ضميرهم مرتاح.



وأكد أن ما أثير عن قيمة الرسوم على الشواطىء مجرد تكهنات وحال تطبيق الرسوم فعليا فأن ما سيتم تحصيله أقل بكثير مما يقال.



ويقدم الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" من يوم الجمعة إلى الإثنين من الساعة العاشرة إلى الواحدة صباحًا، على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية.



وكان قد بادر شباب الإخوان الموجودون على ذمة قضايا في السجون المصرية بمطالبة قياداتهم والهارب أغلبهم خارج مصر، أن يكون هناك مصالحة مع الدولة ودفع 5 الآف دولار عن كل شخص مقابل خروجهم من السجون.



ويتناول "أديب"، مختلف الموضوعات في برنامجه من سياسية، واجتماعية، وفنية، فضلا عن وجود فقرة ثابتة أسبوعيًا مع الفنانة رجاء الجداوي يتناولون فيها أمر اجتماعي ما بين الموافقة والرفض.



قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما تردد عن فرض رسوم على الشواطىء أثار الجدل الفترة الماضية، نتيجة تخبط المعلومات.