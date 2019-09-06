الخدمة المدنية تمنح الموظف إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود
تمنح وزارة الخدمة المدنية، الموظف في الجهة الحكومية إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية.
وأضافت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "لأن الأبناء زينة الحياة الدنيا، وأجمل هبات الله، يُمنح الأب إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وللأم إجازة وضع ٧٠ يومًا، حسبما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية اليوم (الجمعة) أن المراجعة المرضية تعتبر إجازة يحق للموظف الحكومي التمتع بها.
وقالت الوزارة على حسابها في الرسمي بتويتر، إن المراجعة المرضية تعتبر إجازة بموجب تقرير طبي من الجهة التي تتولى العلاج.
في المقابل، أوضحت الخدمة المدنية أن أنظمتها لا تمنح الموظف الحق في التمتع بإجازة بمناسبة زفافه، على الرغم من تمتع موظف القطاع الخاص بها، تحت مسمى "إجازة زواج".
وعادت الوزارة لتذكر أن الأب يُمنح إجازة ٣ أيام في حال رزق بمولود، وللأم إجازة وضع ٧٠ يوماً حسب ما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
- شروط التوظيف وإنهاء الخدمة في لائحة الموارد البشرية بـ"الخدمة المدنية"
- الخدمة المدنية: اللائحة التنفيذية تُعد تحولاً جوهرياً في بيئة القطاع الحكومي الوظيفي
- توضيح من وزير الخدمة المدنية عن فوائد لائحة الموارد البشرية
- "العمل" توضح مُدد إجازات عيديّ الفطر والأضحى واليوم الوطني
- الخميس.. "الخدمة المدنية" تطبّق "لائحة الموارد البشرية".. وهذه أبرز ملامحها
- اليوم.. الخدمة المدنية تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في القطاع الحكومي
- لأول مرة.. إجازة عيد الفطر لم يتم احتسابها لموظفي الخدمة المدنية
- اليوم.. الموظفون يعودون لوظائفهم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك
- الخدمة المدنية: يجوز تمديد الإجازة العادية للموظف بناء على طلبه