الخدمة المدنية تمنح الموظف إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود

تمنح وزارة الخدمة المدنية، الموظف في الجهة الحكومية إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وأضافت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "لأن الأبناء زينة الحياة الدنيا، وأجمل هبات الله، يُمنح الأب إجازة ٣ أيام في حال رُزق بمولود، وللأم إجازة وضع ٧٠ يومًا، حسبما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.





وأكدت وزارة الخدمة المدنية اليوم (الجمعة) أن المراجعة المرضية تعتبر إجازة يحق للموظف الحكومي التمتع بها.





وقالت الوزارة على حسابها في الرسمي بتويتر، إن المراجعة المرضية تعتبر إجازة بموجب تقرير طبي من الجهة التي تتولى العلاج.

في المقابل، أوضحت الخدمة المدنية أن أنظمتها لا تمنح الموظف الحق في التمتع بإجازة بمناسبة زفافه، على الرغم من تمتع موظف القطاع الخاص بها، تحت مسمى "إجازة زواج".





وعادت الوزارة لتذكر أن الأب يُمنح إجازة ٣ أيام في حال رزق بمولود، وللأم إجازة وضع ٧٠ يوماً حسب ما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.











