فاروق حسني: المتحف المصري الكبير سيغير خريطة السياحة في مصر (فيديو)





كما تتضمن الخطة الزمنية توقيت استعراض العروض النهائية الفنية والمالية، تمهيدًا للعرض النهائي على اللجنة الرئيسية لاختيار أفضل الفعاليات، والوصول إلى الاختيار والتعاقد مع الشركة الأفضل، على أن تبدأ الشركة التى تم اختيارها الأعمال مع بداية عام 2020.



قال فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إن المتحف المصري الكبير سيضف للمتاحف العالمية الكبرى، وليس لمتاحف مصر فقط، لافتًا إلى أنه يمثل أكبر وأهم متحف في العالموأشاد حسني، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الجمعة، بالمعماريين القائمين على المتحف، موضحًا أنهم استطاعوا جعل الأهرامات جزء من المتحف.وأضاف أن المتحف الكبير ضم مدرسة ترميم الأثار على أعلى مستوى والكثير من المخازن الكبرى، بالإضافة إلى المركز البحثي، مؤكدا أن البنية التحتية للمتحف الكبير عظيمة.وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير سيغير خريطة السياحة فى مصر، معربًا عن أمله أن يكون سيناريو العرض المتحفي على قدر الفكرة العظيمة للمتحف؛ وهو يتطلب شخص على دراية بعلم الجمال.وتوقع وزير الثقافة الأسبق أن يحقق المتحف الكبير نجاح عظيم بسواعد المصريين، متابعًا: "سعيد جدا بالدور المبذول الأن في المتحف".ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والسيناريوهات المتعلقة بتنفيذ هذا الحدث المهم، وكذا استعراض إمكانات وخبرات الشركات العالمية المتخصصة لدعوتها لتنظيم حفل الافتتاح.وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة وكافة أجهزتها، مهتمة بإقامة وتنظيم حدث عالمى يليق بافتتاح هذا المتحف الكبير، بحيث يكون مبهرًا، ومعبرًا عن عراقة مصر وحضارتها، عاكسًا لتقدم مصر الحديثة.من جهته، قدم اللواء أحمد خليفة، عرضًا حول عدد من الشركات العالمية المتخصصة في إقامة وتنظيم الأحداث والافتتاحات العالمية الكبرى في العديد من المجالات التراثية والثقافية والرياضية، والمقترح دعوتها للمشاركة في تنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.كما قدم اللواء عاطف مفتاح عرضًا، أشار خلاله إلى الخطة الزمنية لاستقدام شركات تنظيم وترويج فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أنها تتضمن توقيتات محددة لاختيار القائمة المختصرة للشركات، وتقديم الدعوة لهذه الشركات للحضور واستلام المعلومات اللازمة، فضلًا عن قيام الشركات المرشحة بزيارة الموقع وتقديم العروض الفنية الأولية، لعرضها على اللجنة الرئيسية لاختيار الأنسب من الشركات وتقديم الملاحظات.