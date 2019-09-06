ملخص مباراة ألمانيا ضد هولندا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 (فيديو)

تغلب منتخب هولندا على غريمه ألمانيا بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، بمدينة "هامبورج" الألمانية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".





وسجل سيرجي جنابري الهدف الأول لألمانيا في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، وتعادل فرانكي دي يونج لاعب وسط فريق برشلونة لهولندا في الدقيقة 59، وأضاف جوناثان تاه "هدف في مرماه" معلنًا الهدف الثاني للطواحين في الدقيقة 66، وتعادل توني كروس لألمانيا في الدقيقة 73 من ضربة جزاء، وعزز دونيل مالين بالهدف الثالث لهولندا في الدقيقة 79، وأطلق جيورجينهو فلينالدوم رصاصة الرحمة ويضرب ألمانيا بالهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، لتنتهي مباراة ألمانيا ضد هولندا بنتيجة 2/4 للطواحين الهولندية.





تشكيل ألمانيا ضد هولندا في مباراة اليوم كالتالي:-



حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوناس هيكتور - نيكو شولز - لوكاس كلوسترمان - ماتياس جينتر.

خط الوسط: توني كروس - جوشوا كيميش - إلكاي جوندوجان.

الهجوم: تيمو فيرنر - لوكا فالدشميدت - سيرجبي جنابري.

ويفتقد منتخب ألمانيا في مباراته اليوم أمام هولندا لجهود كلاً من: منجوليان دراكسلر - ثيلو كيرير - ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي الإنجليزي، وليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب الإصابة.

تشكيل هولندا أمام ألمانيا في مباراة اليوم:-

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.

خط الدفاع: دالي بليند - فيرجيل فان دايك - ماتياس دي ليخت - دينزل دومفريس.

خط الوسط: مارتن دي رون - جورجينيو فينالدوم - فرينكي دي يونج.

الهجوم: ريان بابل - ممفيس ديباي - ستيفن بيرجوين.





ورفع منتخب هولندا رصيده للنقطة السادسة في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد المنتخب الألماني عند النقطة التاسعة.





ويسعى الطواحين الهولندية لرد إعتباره أمام نظيره المنتخب الألماني، وذلك بعدما تمكن بطل كأس العالم 2014 من تحقيق الفوز على هولندا بنتيجة 2/3، في المباراة التي جمعت بينهم بالعاصمة الهولندية "أمستردام" في مارس الماضي ضمن التصفيات ذاتها.

وتعيد مباراة ألمانيا ضد هولندا إلى الأذهان، بمباراتي الموسم الماضي التي جمعت بين المنتخبين، في إطار منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، وفاز منتخب هولندا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على ملعبه "ذهابًا"، ثم تعادلا بهدفين لمثليهما في ألمانيا "إيابًا".



شاهد.. ملخص مباراة ألمانيا ضد هولندا في تصفيات يورو 2020:-



