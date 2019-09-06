صحيفة إسبانية: صلاح غاضب من كلوب.. وهذه وجهته القادمة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة قوية بخصوص مستقبل محمد صلاح نجم منتخب مصر مع نادي ليفربول الانجليزي وذلك بعد نهاية فترة الميركاتو الصيفي لعام 2019.





وقالت صحيفة "ديفينسا سنترال" اليوم الجمعة، أن محمد صلاح استمر لعدم تلقيه عروضاً خلال الفترة الماضية، ولكنه يشعر بالغضب والاستياء في ليفربول ولا يزال هناك احتكاك بينه وبين يورجن كلوب.





وأوضحت الصحيفة عبر تقريرها أن صلاح هدد بالرحيل عقب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ولكنه في الأخير استمر لعدم وجود عروض رسمية وصريحة من أجل التعاقد معه هذا الصيف.





وأشارت "ديفينسا سنترال" إلى أن نادي ريال مدريد مهتم بضم محمد صلاح ولكنه ليس أولوية بالنسبة للنادي الملكي في ظل أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان هو الهدف الأول ولكن يأتي نجم منتخب مصر كخيار ثاني لدى الإدارة المدريدية.





ولا يزال ريال مدريد يفكر في أهدافه المستقبلية ويعرف جيداً أن صلاح غاضب من ليفربول بسبب مشاكله مع كلوب، وأيضاً ساديو ماني والذي اتضح للجمهور أن هناك بالفعل منافسة بين اللاعبين بدا ذلك خلال مباراة بيرنلي الأخيرة عندما انفعل السنغالي في إحدى الهجمات لعدم تمرير "مو" له الكرة.









وانتقل محمد صلاح إلى "آنفيلد" في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي ويمتد عقده حتى يوينو 2023 وكان "مو" قد ساهم في وصول الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين 2018 و2019 وحقق اللقب هذا العام على حساب توتنهام.





كما فاز صلاح مع ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي 2019 على حساب تشيلسي وحصد جائزة هداف الدوري الانجليزي مرتين.





وخاض محمد صلاح مع ليفربول خلال الموسم الرياضي الماضي 52 مباراة في كافة المسابقات حيثُ سجل 27 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة.