مبابي يُهدد إنتقال محمد صلاح إلي ريال مدريد الصيف المقبل

يبدو أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي أصبح قريبًا من الرحيل عن الريدز بشكل كبير، حيث أن اللاعب المصري ليس سعيدًا داخل قلعة "الأنفيلد"، وينتظر الحصول على عرضًا مناسبًا لمغادرة النادي في أقرب فرصة ممكنة.





محمد صلاح الذي قدم عروضًا رائعة رفقة ليفربول خلال المواسم الأخيرة، وحقق نجاحات مذهلة مع الفريق، أبرزها التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة لتتويجه بالحذاء الذهبي "مرتين" بالدوري الإنجليزي، لكنه أصبح لا يشعر بالراحة ضمن صفوف الليفر في الوقت الحالي، ويتحين الفرصة المناسبة للرحيل.





وأكدت تقارير صحفية أن غياب العروض الجيدة هو السبب الرئيسي لاستمرار محمد صلاح مع ليفربول حتي الآن، مشيرًا إلي أن اللاعب المصري لا يغلق الباب أمام أي عرض جاد لضمه وذلك رغم استمراره وتألقه مع الليفر.





وذكر موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني أن ريال مدريد يستهدف التعاقد محمد صلاح، حيث يتابع اللاعب بشكل مستمر في الفترة الأخيرة، لكنه ليس الخيار الأول بالنسبة للنادي الملكي، ولكن الأخير يضع الفرنسي الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على رأس اهتماماته في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





ويعتبر محمد صلاح الخيار الثاني بالنسبة لريال مدريد بعد الفرنسي كيليان مبابي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يتطلع الملكي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، بعدما اكتفي بالتعاقد مع البلجيكي هازارد فقط من النجوم الكبار هذا الصيف، وستكون فرصة إنضمام "صلاح" للريال ضعيفة حال نجح الأخير في ضم نجم باريس.





يحظي محمد صلاح بإهتمام نادي برشلونة والذي يرغب في الحصول على خدمات اللاعب المصري أيضًا لكنه لم يتحرك بشكل رسمي لضمه، كما ذكرت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي أيضًا يسعي لضم الفرعون المصري، وهي الصفقة التي قد تكلف النادي الإيطالي 150 مليون يورو.



