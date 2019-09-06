ببطن وساق مكشوفان.. حلا شيحة تغازل جمهورها بإطلالة مثيرة (صورة)
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:46 م
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هبة أحمد
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قامت إحدى الصفحات المهتمة بالموضة بنشر صورة جديدة للفنانة حلا شيحة، حيث ظهر حلا فى الصورة وهى ترتدى تى شيرت أبيض قصير ذات أكمام طويلة، ومخطط باللون الأزرق، جيب طويلة باللون الأزرق، بفتحة من الأسفل، تكشف ساقيها، وارتدت حذاء باللون الذهبي، وتركت شيحة شعرها منسدلا.
شائعة زواجها من محمد رمضان
وانتشرت مؤخرًا شائعة عن زواجها بالفنان محمد رمضان، حيث علقت على هذه الشائعة :"إن ما تم نشره ليس له أى أساس من الصحة، والموضوع مش مستاهل الرد عليه".
وأشارت وقتها أنها في كندا تقضى إجازة الصيف مع أولادها، وتستمر إلى بعد العيد وتعود إلى القاهرة لاستكمال نشاطها الفنى.
مشاركة حلا فى دراما رمضان ٢٠١٩
شاركت حلا فى الماراثون الرمضانى بمسلسل "زلزال"، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، وعدد كبير من النجوم، ويعد هذا المسلسل أول عمل لها بعد قرار اتعزالها للفن وارتداء الحجاب،وجسدت فيه شخصية امرأة صعيدية تدعى "صافيا"، وتعمل على عربة فول داخل موقف ميكروباصات وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.
شائعة زواجها من محمد رمضان
وانتشرت مؤخرًا شائعة عن زواجها بالفنان محمد رمضان، حيث علقت على هذه الشائعة :"إن ما تم نشره ليس له أى أساس من الصحة، والموضوع مش مستاهل الرد عليه".
وأشارت وقتها أنها في كندا تقضى إجازة الصيف مع أولادها، وتستمر إلى بعد العيد وتعود إلى القاهرة لاستكمال نشاطها الفنى.
مشاركة حلا فى دراما رمضان ٢٠١٩
شاركت حلا فى الماراثون الرمضانى بمسلسل "زلزال"، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، وعدد كبير من النجوم، ويعد هذا المسلسل أول عمل لها بعد قرار اتعزالها للفن وارتداء الحجاب،وجسدت فيه شخصية امرأة صعيدية تدعى "صافيا"، وتعمل على عربة فول داخل موقف ميكروباصات وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.
عودة حلا شيحة للتمثيل
ويذكر أن حلا شيحا قد أثارت الجدل مؤخرا بعد قرار خلع الحجاب وعودتها للفن وذلك بعد انقطاع دام لاكثر من 11 عاما،وكانت النجمة حلا شيحة قد قررت اعتزال التمثيل فى عام 2007 بعد آخر عمل قدمته وهو فيلم "كامل الأوصاف"، والتى شاركت فيه وهى ترتدى الحجاب، ثم بعد ذلك ارتدت النقاب، وتمتلك النجمة حلا شيحة العديد من الأعمال الناجحة فى مسيرتها الفنية سواء على الصعيد السينمائى أو الدرامى، مثل "السلم والتعبان"، "عريس من جهة امنية"، "أريد خلعا"، "اللمبى"، "سحر العيون"، "غاوى حب"، "تايهة فى أمريكا"، "ليه خلتنى أحبك"، "كامل الأوصاف".
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