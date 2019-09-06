أديب عن المصالحة مع الإخوان: "اوعوا تنطلي عليكم دموع التماسيح.. لو طالونا هيقتلونا"



وكان قد بادر شباب الإخوان الموجودون على ذمة قضايا في السجون المصرية بمطالبة قياداتهم والهارب أغلبهم خارج مصر، أن يكون هناك مصالحة مع الدولة ودفع 5 الآف دولار عن كل شخص مقابل خروجهم من السجون.



ويتناول "أديب"، مختلف الموضوعات في برنامجه من سياسية، واجتماعية، وفنية، فضلا عن وجود فقرة ثابتة أسبوعيًا مع الفنانة رجاء الجداوي يتناولون فيها أمر اجتماعي ما بين الموافقة والرفض.



وتناول أديب في آخر حلقاته ملف تجميد البويضات، حيث استضاف الفتاة ريم مهنا، وهى أول فتاة تعلن تجميدها لبويضاتها، والتي بدورها أكدت أنها قامت بهذا الإجراء حتى يكون أمامها متسع من الوقت لإختيار شريك حياتها فضلا على أنها وصلت لسن 35 عام دون زواج.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن شباب الإخوان أصدروا بيان ملىء باليأس بعدما رفضت قيادات الجماعة مطالبتهم بالمصالحة مع الدولة مقابل خروجهم من السجون، معقبًا: "جماعة الإخوان جماعة تبيع أمها".وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن شباب الإخوان بعدما فشلوا في التواصل مع قاداتهم، لجأوا للاستغاثة بشيخ الأزهر ويطالبونه بإرسال لجان للتأكد أن تفكيرهم قد تغير، معقبًا: "شباب الإخوان دول كانوا يطيقوا أي حاجة وميطيقوش شيخ الأزهر".وأضاف "أديب"، مخاطبًا شباب الإخوان: "القانون لا يحمي المغفلين.. انتم لما كنتم بقوتكم كنتم لو طلتم رقبتنا كنتوا موتونا"، مؤكدًا أن شباب الإخوان يكرهون البشر، ويحاولون خداعنا مثلما حدث مع عاصم عبدالماجد، منوهًا بأن الإخوان هم من قتلوا السادات.ولفت إلى أن أكثر ما يهمه أن المتعاطفون مع الإخوان يدركون حقيقتهم، كاشفًا أن مثل تلك المبادرة ظهرت في الستينات من قبل، وكانت نتيجتها أنهم اغتالوا السادات، مضيفا: "اوعوا ينطلي عليكم دموع التماسيح دي.. هما كانوا رحمونا عشان نرحمهم.. دول لو طالوا رقبتك هيدبحوك".ويقدم الإعلامي عمرو أديب برنامج "الحكاية" من يوم الجمعة إلى الإثنين من الساعة العاشرة إلى الواحدة صباحًا، على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية.