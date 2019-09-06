رابط مشاهدة مباراة ألمانيا وهولندا بث مباشر كورة لايف koora goooool بث مباشر جودة عالية بدون تقطيع

رابط مشاهدة مباراة منتخبي ألمانيا وهولندا بث مباشر كورة ستار kooora star اليوم الجمعة 6سبتمبر 2019 في اطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ، ويسعى المنتخب الألماني للفوز بالمباراة للقفز على صدارة المجموعة الثانية التي يتصدرها منتخب ايرلندا الشمالية ، وفي المقابل لا بديل عن الفوز لمنتخب الطواحين الذي يسعى للعودة للمنافسات القارية بعد ابتعاده خلال السنوات الماضية .





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تقام المباراة بين منتخب هولندا ومنتخب المانيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما سوف تقام في الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات، عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.





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وتعد مواجهة ألمانيا وهولندا احد اقوى الكلاسيكيات في مواجهات المنتخبات الأوروبية لما لهم من تاريخ في يطولة أمم أوروبا أو بطولة كأس العالم حيث توج المنتخب الألماني بالبطولة ثلاث مرات وتواجدت في النهائي ست مرات ، وفي المقابل حصد المنتخب الهولندي البطولة مرة وحيدة عام 1988.





تشكيل هولندا

حراسة المرمى: سيليسن

الدفاع: فان ديك ، دى ليخت ، بليند ، دومفريس

الوسط: دى يونج ، فاينالدوم ، دى روون

الهجوم: ديباى ، بابل ، بروميس





تشكيل المانيا

حراسة المرمى: نوير

الدفاع: سولى، روديجر، كيرير، جينتر

الوسط: كيميتش، كروس، شولز

الهجوم: جنابرى، سانى، جروتسكا





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