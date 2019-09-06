رئيس برشلونة يكشف سر فشل ضم دي ليخت
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:45 م
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منى العوضي
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كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، عن سبب فشل انضمام المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخب إلى النادي الكتالوني رغم تلقيه عرضاً مغرياً من البارسا.
وانتقل ماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية حيثُ وقع على عقد لمدة 5 سنوات وتشير تقارير إلى الصفقة كلفت خزينة النادي الإيطالي مبلغ 75 مليون يورو.
وقال بارتوميو، في تصريحاته عبر قناة "برشلونة" أن دي ليخت كان هدفاً للنادي الكتالوني في فترة الميركاتو الصيفي ولكن اللاعب لم يكن يرغب في القدوم إلى "كامب نو".
وكان دي ليخت قد قدم موسماً رائعاً في صفوف أياكس أمستردام وجذب أنظار الجميع للتعاقد معه من بينهم أندية؛ يوفنتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان لكن اللاعب في الأخير اختار السيدة العجوز.
كما تطرق بارتوميو خلال تصريحاته إلى قضية نيمار، حيثُ أكد أن البرازيلي قد فعل كل ما بوسعه للقدوم إلى برشلونة ولكن مطالب باريس سان جيرمان المادية كانت عالية.
وقال بارتوميو: "في الوقت الحالي لن نتحدث عن نيمار لا في يناير ولا فبراير، الموسم المقبل سوف نتحدث عن ذلك اذا كان المشروع يحتاجه".
وأشار بارتوميو إلى أن ليونيل ميسي لم يطلب التوقيع مع نيمار وأن القرار في الأخير بيد الإدارة الكتالونية وليس غرفة تبديل الملابس كما يُشاع في وسائل الإعلام المختلفة.
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