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أسعار النفط العالمية ترتفع بعد انخفاض حفارات التنقيب عن النفط للأسبوع الثالث

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:44 م
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أسعار النفط العالمية ترتفع بعد انخفاض حفارات التنقيب عن النفط للأسبوع الثالث
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رويترز
 
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 خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي بعد أن تباطأت عمليات الحفر لتسعة أشهر متتالية مع قيام منتجين مستقلين بخفض الإنفاق بحوالي 10% هذا العام.

 

وفي تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن شركات الحفر أوقفت تشغيل أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السادس من سبتمبر أيلول ليصل العدد الإجمالي إلى 738 وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017.

 

وفي نفس الأسبوع من العام الماضي، كان هناك 860 حفارا نفطيا نشطا في الولايات المتحدة.

 

وتراجع عدد حفارات النفط، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار تسعة أشهر مع قيام المنتجين والموردين بخفض الميزانيات والعمالة والمستويات المستهدفة للإنتاج وسط إجماع متزايد للتوقعات على أن أسعار النفط والغاز ستبقى منخفضة لبضع سنوات.

 

 

أسعار النفط العالمية :

وقفزت اسعار النفط العالمية على اثر تراجع ععد حفارت النفط الأمريكية، حيث سجلت ارتفاعات بنسبة 0.92%.

 

وسجل سعر خام برنت العالمي نحو 61,5 دولار للبرميل بزيادة 57 سنتًا، وارتفع الخام الأمريكي إلى سعر 56.55 دولار للبرميل.

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