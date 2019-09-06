مدرب الزمالك يطالب برحيل نجم الفريق
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:38 م
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محمد جمال
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طلب المدير الفنى الصربي ميتشو سريدوفيتش لنادى الزمالك رحيل صفقة الفريق الجديدة والذى تعاقد معها النادى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وجاء طلب ميتشو برحيل كريم بامبو والذي تعاقد معه الزمالك قادمًا من الإسماعيلي، بعد المشاكل التى حدثت بين اللاعب وبين ميتشو خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد رفضه الجلوس على دكة البدلاء فى مباراة الزمالك و ديكيداها بطل الصومال فى الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا مما أدى لإستبعاد بامبو من موجهاتى المقاصة والاتحاد السكندري فى بطولة كأس مصر وأيضاً تم الإستبعاد من نهائي الكأس الذى سيجمع بين الزمالك وبيراميدز يوم الأحد على ملعب برج العرب بالأسكندرية.
وكان بامبو قد رفض بعض التعليمات الفنية فى اللقاء الأول لميتشو مع الزمالك ودخل فى مشادة مع النجم المغربي الجديد للزمالك أشرف بن شرقي مما أدى لمشاكل بين ميتشو سريدوفيتش واللاعب خلال الفترة الأخيرة.
ويحاول مسؤولى الزمالك فى تقارب وجهات النظر بين المدرب الصربي واللاعب وأن يأخذ فرصته خلال المباريات المقبلة وإذا حدث مشاكل جديدة يتم الإسنغناء عنه فى فترة الإنتقالات الشتوية فى يناير القادم.
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