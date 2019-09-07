نشرة أخبار منتصف الليل.. مجلس اللوردات البريطاني يتبنى بشكل نهائي قانون تأجيل بريكست

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ مجلس اللوردات البريطاني يتبنى بشكل نهائي قانون تأجيل بريكست، والاتحاد الإفريقي يهنئ السودان على رفع تعليق العضوية عقب تشكيلة الحكومة.

. ننشر شروط القبول بكلية الطب العسكري

تعتبر كلية الطب العسكري احدي الكليات الجديدة التي استخدمتها القوات المسلحة خلال السنوات القليلة الماضية، ويُشترط فيمن يتقدم للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة توافر الشروط التالية:

محافظة القاهرة تعلن عن وظائف قيادية شاغرة

أعلنت محافظة القاهرة، أمس الخميس، عن حاجتها لبعض الوظائف القيادية بمديرية القوى العاملة والهجرة طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

مجلس اللوردات البريطاني يتبنى بشكل نهائي قانون تأجيل بريكست

تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي الجمعة مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون.

الاتحاد الإفريقي يهنئ السودان على رفع تعليق العضوية عقب تشكيلة الحكومة

هنأ الاتحاد الأفريقي السودان برفع تعليق عضوية الخرطوم بالاتحاد، وذلك عقب التطورات التي تشهدها البلاد وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

المستشارة الألمانية تعلن استعداد بلادها لمواصلة زيادة الاستثمار في الصين

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن بلادها مستعدة لمواصلة زيادة استثماراتها في الصين وتوسيع نطاق التعاون.