رئيس الفيدرالي الأمريكي يدافع عن سياسة النقدية

دافع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة عن البنك المركزي الأمريكي في مواجهة تلميحات إلى أنه سيستخدم السياسة النقدية للتأثير على نتائج سياسية أو التحرك لإتخاذ إجراءات على أساس إعتبارات سياسية.

قال باول خلال تصريحات صحفية ”العوامل السياسية لا تلعب أي دور على الإطلاق في عمليتنا، وزملائي وانا لن نسمح بأي محاولة لإدراجها في عمليتنا لصنع القرار أو مناقشاتنا“.

وتأتى تصريحات باول ردًا على مقال للرأي من عضو سابق باللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي يجادل بأنه ينبغي لمجلس الاحتياطي أن يرفض ”مسايرة“ الأولويات التجارية للرئيس دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة ويجب عليه أن يأخذ في الإعتبار نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في صنع قرارات الفائدة.

وكان الفدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مؤية مع تحسن معدلات التنمو الاقتصادي.

الرئيس الأمريكي ينتقد الفدرالي :

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طال البنك المركزي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة بنسبة 1% ، وبإدخال بعض الإجراءات التحفيزية.

وفي تغريدة نشرها الرئيس ترامب على موقع تويتر، أكد مرة أخرى على قوة الدولار التي وصفها بأنها "للأسف تؤلم بعض الأطراف في العالم".

وقد جاءت هذه التغريدة من الرئيس الأمريكي بعد ساعات من تصريحات قال فيها إن الاقتصاد الأمريكي لا يواجه خطر السقوط في منطة الركود، وإنه يؤدي "بصورة عظيمة جدا".

وتعاني أسواق الأسهم الأمريكية من حالة عدم استقرار جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والبيانات الاقتصادية غير المطمئنة الواردة من ألمانيا، وكذلك المخاوف حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ويقول الرئيس الأمريكي إنه لا يرى "أي ركود"، وهو مصطلح يصف ما يحدث عندما ينكمش الاقتصاد لمدة ستة أشهر متواصلة.