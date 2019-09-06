دول الأزمات X أسبوع..إحباط تسلل ميليشيا الحوثي في الضالع.. والجيش الليبي يعلن تحديد ساعة الصفر لتحرير طرابلس

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا وليبيا واليمن وفلسطين.

بالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

الجيش اليمني يحبط محاولات تسلل لميليشيا الحوثي في الضالع

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، محاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وتمكنت قوات الجيش اليمني من إفشال محاولة تسلل للميليشيا الانقلابية في منطقة الريبي شمال غرب المحافظة، بعد مواجهات عنيفة، بحسب ما نقل موقع "سبتبمر نت"، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الثلاثاء.

كما كسرت قوات الجيش اليمني محاولات أخرى عدة، في منطقة (حجر السفلى – باجة – الريبي) وكذلك جبهة (القفلة – باب غلق – الزبيريات) شمال غرب مديرية قعطبة.

وأسفرت المواجهات عن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف ميليشيا الحوثي الإرهابية.

هذا وقد دأبت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ يوم 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن أحمد عسيري آنذاك، قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي، موجه الاتهام لإيران بتزويد "الحوثيين" بأسلحة متطورة.

الخارجية الفلسطينية تندد بمحاولة نتانياهو اقتحام الحرم الإبراهيمي

نددت السلطة الفلسطينية يوم الثلاثاء بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقررة غدا إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن نتانياهو "يعتزم القيام بزيارة استعمارية استفزازية لمدينة الخليل وبلدتها القديمة وللحرم الإبراهيمي الشريف يوم غد بحجة المشاركة في طقوس رسمية لإحياء الذكرى التسعين لأحداث ثورة البراق، والترويج لرواية الاحتلال إزاء ما حصل فيها".

واعتبرت الوزارة أن زيارة نتنياهو "عنصرية بامتياز في محاولة لاستمالة الأصوات من اليمين واليمين المتطرف لصالحه (في الانتخابات المقررة هذا الشهر)، وتأتي في إطار مخططات اليمين الحاكم في إسرائيل لتهويد البلدة القديمة في الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي".

وحذرت الوزارة من مخاطر ونتائج زيارة نتانياهو لقلب مدينة الخليل "خاصة أن سلطات الاحتلال أبلغت سكان حي تل ارميدة والبلدة القديمة ومحيطها بإجراءات تضييقية وتنكيليه بالمواطنين الفلسطينيين تمهيداً لتلك الزيارة المشؤومة مثل إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين وحظر التجوال والتحرك".

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الفلسطينيين في الخليل، وفضح زيارة نتنياهو وإدانتها.

وفي السياق حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطورة الأوضاع في المسجد الإبراهيمي إثر قيام مستوطنين بنصب الخيام في تل الرميدة وسط المدينة تمهيدا لزيارة نتنياهو غدا للمدينة.

واعتبرت الوزارة في بيان أن زيارة نتانياهو "تصعيد خطير ومساس بمشاعر المسلمين، وجر المنطقة لحرب دينية ستكون لها عواقب كبيرة"، داعية إلى "حماية المسجد الإبراهيمي، ومنع كافة المخططات الهادفة للسيطرة عليه وإبعاد المسلمين عنه".

الجيش الليبي يعلن تحديد ساعة الصفر لتحرير طرابلس

أعلن آمر اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني اللواء علي صالح القطعاني، تحديد المهام وساعة الصفر لتحرير العاصمة طرابلس، بعد وضع الخطة المحكمة من قبل قائد الجيش خليفه حفتر للحسم والتأمين.

ونوه "القطعاني" بضرورة الاستنفار لجميع مقاتلي القوات المسلحة، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد لساعة الصفر مشيرا إلى أن التجهيزات لمعركة تطهير العاصمة هي حق لكل أهل طرابلس.

وطالب أهالي وسكان طرابلس بالتزام بيوتهم حفاظا على أرواحكم وممتلكاتكم مؤكدا أن الجيش له حاضنة في طرابلس مضيفا أن الجيش يعرف من يمارس الخطف والابتزاز ضد أهالي طرابلس.

وحذر القطعاني الجهات والأشخاص الذين يدعمون الإرهابيين من أنهم سيلقون نفس المصير مطالبا المسلحين الذين لم يتورطوا بعمليات قتل لمواطنين أو أفراد الجيش والشرطة، بتسليم أنفسهم والقبول “بحكم القانون وإلا سيصبحون جثثا هامدة".

رئيس هيئة الأركان الروسية ونظيره الأمريكي يبحثان الوضع في سوريا

اصدرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، بياناً قالت فيه أن رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، بحث في اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد، الوضع في سوريا في سياق منع الحوادث أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.