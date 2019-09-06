رئيس برشلونة يحدد موعد ضم نيمار
الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:31 م
Advertisements
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
تحدث جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن مصير صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فشل المفاوضات مع النادي الباريسي لضم اللاعب الصيف الماضي.
وقال "بارتوميو" في تصريحات لقناة نادي برشلونة الرسمية: " سنقيم عملية نيمار للصيف المقبل، عند التخطيط لذلك، ولكن هذا يتوقف على قبول باريس سان جيرمان التفاوض مرة اخرى".
وأكد "بارتوميو" أنه لا يوجد نية لدخول برشلونة في مفاوضات جديدة للتعاقد مع "نيمار" خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير القادم، مؤكدًا أنه يمكن التفكير في التعاقد مع اللاعب الصيف المقبل إذا كان المشروع يتطلب وجوده، وفي حالة موافقة النادي الباريسي على الدخول في مفاوضات جديدة.
ونفي "بارتوميو" ما تردد عن طلب "ميسي" التعاقد مع البرازيلي "نيمار" مؤكدًا أن قرار ضم اللاعب البرازيلي جاء من إدارة النادي التي رأت ضرورة وجوده ضمن المشروع الحالي للفريق الكتالوني.
Advertisements
- إنقلاب بين لاعبي برشلونة بسبب نيمار
- الشرينجيتو يكشف كذب رئيس برشلونة بشأن صفقة نيمار
- حريق في برشلونة بسبب نيمار.. وبارتوميو يقول كلمته
- سبورت: صدمة جديدة في برشلونة بشأن نيمار
- أخبار برشلونة: تفاصيل صفقة انتقال نيمار للبرسا وتعليق بارتوميو ومجموعة حديدية بدوري الأبطال وسبب تعطل الصفقة المنتظرة
- "برشلونة خدع الجميع".. نيمار لم يكن ضمن خطط النادي الكتالوني في الميركاتو
- بارتوميو يكشف عن تفاصيل فشل صفقة نيمار
- بعد فشل الصفقة.. نجم برشلونة يكشف عن الحديث الذي دار بينه وبين نيمار
- عبر قناة برشلونة.. بارتوميو يكشف تفاصيل فشل صفقة نيمار
- بارتوميو يكشف.. هل طلب ميسي التعاقد مع نيمار؟
المزيد عن: نيمار صفقة نيمار جوسيب بارتوميو برشلونة بارتوميو ونيمارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر