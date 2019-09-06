توفيق عكاشة لـ المصريين: "اتفرجوا عليا أنا بقول بما يرضي الله"



حيث تناول في برنامجه أمس قضية تجارة المخدرات حيث حذر من خطر المخدرات وتأثير ذلك على الدولة، مؤكدًا أن المخدرات تعتبر كارثة تهدد المصريين مثلها مثل الحروب المباشرة، خصوصًا بعد انخفاض أسعار المخدرات في الفترة الأخيرة، في محاولة لإغراق السوق المصري بالمخدرات والنيل من الشباب المصري وتعطيل حركة التنمية التي تتم في المجتمع المصري.







قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإعلامي يجب أن يكون وطنيا عاشقًا لتراب وطنه، وعندما يحلل حدث ما يكون هدفه نشر الوعي والمعرفة والعلم.وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن مصر تتعرض لحرب شرسة من البر من خلال المخدرات والإرهاب، والجو من خلال الإعلام الفاسد، وحملات التشكيك والشائعات، مضيفًا أن ثورة الاتصالات الكبرى التي شهدها العالم مع نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والشرين لم تكن عفوية، بل كان مخطط لها، بحيث يتحول العالم إلى قرية صغيرة يتم التحكم في شعوبه وملكية شعوبه.وأضاف أن ابن الوطن ضعيف الثقافة هو أكثر أبناء الوطن ضررا على الوطن، مشددا على أن يكون المصريين باحثين عن الثقافة، وليسوا منصرفين عنها، موجهًا رسالة للمصريين: "اتفرجوا عليا أنا بقول بما يرضي الله".ونوه بأن مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والأردن وعمان هم من يتعرضون لحروب الجيل الخامس، موضحًا أن مصر تتعرض لحروب الجيل الاخاامس فقط، بينما ما تبقى من الدول الاعربية السابق ذكرها فهى تتعرض لنظاامي الحروب الرابع والخامس.وأضاف أن المشاهد المصري يجب أن يتابع الإعلام المصري والإعلام الخارجي، وعليه أن يميز ما هو الكلام الصادق، وما هو الكلام الكاذب، معقبا: "انتم عندكم جوز عيون ومخ عشان تعرفوا الصح من الغلط".وأكد أن المواطن المصري يتحمل تحمل الأسد في عالم الأسود وفي دولة الأسود مصر، مضيف أن المصريين هم أقوى جنود الأرض، ولهذا طبيعي أن يتعرضوا لأقوى حروب الأرض، معقبا: "الطبيعي أنهم بيحاربوا الأقوياء، وليس الضعفاء".ويقدم الإعلامي توفيق عكاشة برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة الفضائية، ويتناول البرنامج عددًا من الموضوعات المهمة التي تهم الشارع المصري والرأي العام.