انهيار عقارات الآيلة للسقوط سيناريو مستمر فى محافظة الدقهلية و"شاربيم" يصدر قرارات فورية وتحذيرات شديدة للتعامل



وقال محافظ الدقهلية أننا نعمل للحفاظ على حياة المواطنين الذين قد لا يشعرون بخطورة الحياة في منازل ايلة للسقوط.



وأضاف خلال اجتماعه بالمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أننا يجب أن نضع تصورا واقعيا لتطوير المنطقة التي تضم 86 منزلا و20 مبنى غير سكني تطويرا شاملا بالاتفاق مع هيئة الأوقاف المالكة للأرض وصندوق تطوير العشوائيات.



تفاقمت أزمة انهيار العقارات على مستوى جميع محافظات مصر ومن بين تلك المحافظات محافظة الدقهلية التى حدث بها عدد من الانهيارات سواء للعقار كاملا أو لأجزاء منه والتى جاء اخرها انهيار عقار أمس بقرية ميت العامل التابعة لمركز أجا والتى راح ضحيته زوجة صاحب العقار واصابة نجلته وسيدة أخرى.ولم يكن الحادث الأول أو الأخير بل يوجد بمحافظة الدقهلية احصائية من واقع البيانات تفيد بوجود 1591 منشأ ايل للسقوط وهم المسجلين فعليا متمثلين فى " 273 بحى شرق المنصورة، 355 حى غرب المنصورة، 96 منشأ بالمنصورة،، 169ميت غمر، 78 طلخا، 30 نبروة، 2 محلة دمنه، 143 دكرنس.كما كشفت الإحصائيات عن تسجيل منزلا مسجلين ايل للسقوط 13 بلقاس، 22 شربين، 7 منية النصر، 15 الكردى، 165 المطرية، 10 المنزلة، 23 جمصة، 12 ميت سلسيل، 9 الجمالية، 16 تمى الامديد، 13 بنى عبيد، 38 السنبلاوين، 102 اجا الى جانب 222 مبنى بحاجة الى ترميم وفقا لما هو مسجل بالمحليات على مستوى المحافظة.ولم يكن ذلك هى المنشات الفعلية فهناك منشآت لم يتخذ معها أى اجراء ومئات القرارات بالاخلاء لعقارات اخرى خاصة بحى غرب المنصورة الذى يإن منه مئات المواطنين من عدم تنفيذ قرارات الازالة والاخلاء لعقارات صادر لها قرارات اخلاء للخطورة الداهمة.وتعتبر منطقة شارع الصاغة والحوار وسوق ستوته وعزبتى الشحاتين وسراج من أقدم المناطق السكنية بالمنصورة، والذي أصبحت تمتاز بالعقارات القديمة التي أصبح أغلبها آيل للسقوط، وسط حالة من الخوف والترقب يعيشها أهل المنطقة يوميا في أن يستيفظوا على كارثة جديدة.، وتعد هذة المناطق من العشوائيات داخل المدينة بحى غرب المنصورة نصيب الاسد فى المشات الايله للسقوط فمعظم المبانى بها متهالكة فضلا عن وجود عشرات العقارات الصادر لها قرار بالإزالة ولم يتم إزالتها أو خروج السكان منها بعد.ومن جانبه كلف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.ووجه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء كل في نطاقه بمراجعة الحالة الإنشائية لجميع المباني واتخاذ اللازم نحو المباني المتهالكة أو الآيلة للسقوط،وذلك بالعرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أو لجنة الخطورة الداهمة حسب حالة العقار والتنفيذ الفوري للقرارات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.وشدد شاروبيم على أن يتم عرض تقرير شامل بحصر قرارات الإزالة الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الخطورة الداهمة وماتم تجاه هذه القرارات في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل 10سبتمبر.وأكد محافظ الدقهلية على أنه لن يتهاون حيال اي تقصير او إهمال فيما يخص هذه الإجراءات والتي ترتبط بحياة وسلامة المواطنين وأنه سيتم محاسبة كل المقصرين والمتقاعسين.وفى تصريحات سابقة لمحافظ الدقهلية شدد على ضرورة قيام الإدارة الهندسية بمركز ومدينة ميت غمر بالمرور الفوري على المنازل الايلة للسقوط بمنطقة الامير حماد العشوائية لمعاينتها واصدار قرارات للإزالة.وأعطى محافظ الدقهلية مهلة مدتها اسبوع واحد لعرض تقرير نهائي بالحالة النهائية لهذه المنازل التي تشكل خطورة على ساكنيها.