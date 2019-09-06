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كلب مشنوق يثير غضب أهالي الغردقة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:23 م
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كلب مشنوق يثير غضب أهالي الغردقة
صورة الكلب المشنوق
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محمد طه
 
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تداول رواد السوشيال ميديا، قبل قليل، صورة يظهر فيها كلب مشنوق، وأثارت صورة الكلب المشنوق من الدور الرابع باحدي العماير السكنية شمال منطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة غضب أهالي المنطقة حيث تم تركه لساعات بعد موته.

و تداول حساب على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك صورة صادمة يظهر فيها كلب تم ربطه من رقبته في بلكونة إحدى الشقق السكنية بالدور الرابع مشنوقًا.

وكشفت السيدة التي تسكن أمام العمارة السكنية أن أصحاب الشقة غير موجودين بالشقة من الساعة العاشرة صباح اليوم.
 
وأكد شهود العيان طبقا لشهاداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي انه ربما انتحر الكلب نتيجة عدم الاهتمام به وتركه مسجونا مؤكدين ان الكلاب لا تحب الحبس.
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